Чи можуть мобілізувати аспірантів в Україні: у Міносвіти дали чітку відповідь

Кількість бюджетних місць на аспірантуру збільшена вдвічі

Питання можливої мобілізації аспірантів й досі не до кінця зрозуміле більшості людей, адже є неточності щодо тих, які вчаться на контракті. Чи справді вони мають відстрочку незалежно від форми навчання та року вступу?

Відповідь на це питання "Телеграфу" дав голова Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий. За його словами, магістри, які пішли в аспірантуру одразу після закінчення повної вищої освіти або через кілька років, не можуть бути мобілізовані.

"Вони складають іспити, піддержують рівень знань та вступають у виш. І після цього мають право на відстрочку", — каже він.

Лісовий наголосив, що цього року денна форма навчання на аспірантурі буде лише бюджетна. І кількість місць приблизно 7 000. Проте контракт буде доступний на заочній та вечірній формах. Тобто призов аспірантів денної форми цього року не можливий.

"Бюджетна форма навчання у 2024 році розширена майже у двічі. Державне замовлення наразі 7 000 студентів-аспірантів. Щоб усі студенти, які готові продовжувати свою дослідницьку і наукову діяльність мали на це можливість. Аби не втрати здібних і талановитих людей", — додає Лісовий.

Попри намагання держави зберегти молодь і дати їй гідну освіту все ж є люди, які бачать в аспірантурі лише спосіб ухилитися від мобілізації. Але наразі Міністерство хоче докласти максимум зусиль, аби люди у воєнний час здобували освіту.

"Ми (Міністерство — Ред.) дуже переживали, що корупційні схеми витіснять з вишів людей, які дійсно готові навчатися. І цю історію треба було закрити. Але головна задача для нас зараз — дати здібній молоді змогу навчатися, розширити можливості для неї. Саме тому цього року така кількість бюджетних місць на аспірантурі", — додав міністр.

Зауважимо, Лісовий наголосив, що люди, які вступають на бакалавра, магістра чи доктора наук не можуть бути мобілізовані. І це не залежить від послідовности вступу чи року.

Раніше "Телеграф" писав, що Міносвіти змінило правила вступу на аспірантуру.