Кого можуть мобілізувати вже у липні 2024 року: озвучено повний список

Нововведення у правилах мобілізації позбавляють деяких чоловіків права на відстрочку від служби

У зв'язку з триваючим повномасштабним вторгненням РФ, Верховна Рада України вже удванадцяте ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. При цьому деякі положення зазнали змін.

Зокрема, це стосується і відстрочки від призову на військову службу. "Телеграф" склав повний список тих, кого можуть мобілізувати вже у липні.

Відтепер не надається відстрочка від мобілізації 2024 року:

студентам та аспірантам заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту;

особам, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особам, які мають статус "обмежено придатний";

чоловікам, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими.

Варто зазначити, що перелік військовозобов’язаних громадян, які від 18 травня 2024 року не підлягають призову, зазначений у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців);

особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду);

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України;

усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, хто формує запит на мобілізацію та чому в Україні не буде методу лотереї.