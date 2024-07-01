Рус

Кого можуть мобілізувати вже у липні 2024 року: озвучено повний список

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мобілізація в Україні триває Новина оновлена 01 липня 2024, 13:30
Мобілізація в Україні триває. Фото Колаж "Телеграфу"

Нововведення у правилах мобілізації позбавляють деяких чоловіків права на відстрочку від служби

У зв'язку з триваючим повномасштабним вторгненням РФ, Верховна Рада України вже удванадцяте ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. При цьому деякі положення зазнали змін.

Зокрема, це стосується і відстрочки від призову на військову службу. "Телеграф" склав повний список тих, кого можуть мобілізувати вже у липні.

Відтепер не надається відстрочка від мобілізації 2024 року:

  • студентам та аспірантам заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту;
  • особам, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;
  • особам, які мають статус "обмежено придатний";
  • чоловікам, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими.

Варто зазначити, що перелік військовозобов’язаних громадян, які від 18 травня 2024 року не підлягають призову, зазначений у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:

  • особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців);
  • особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням);
  • батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;
  • батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю;
  • батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років;
  • батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;
  • батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;
  • матері-одиначки та батьки-одинаки;
  • вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки;
  • опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду);
  • особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка);
  • онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);
  • військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України;
  • усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, хто формує запит на мобілізацію та чому в Україні не буде методу лотереї.

Теги:
#Мобілізація #Відстрочка