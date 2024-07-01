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Кого могут мобилизовать уже в июле 2024: озвучен полный список

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
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Мобилизация в Украине продолжается Новость обновлена 01 июля 2024, 13:30
Мобилизация в Украине продолжается. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нововведения в правилах мобилизации лишают некоторых мужчин права на отсрочку от службы

В связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ, Верховная Рада Украины уже в 12-й раз приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации. При этом некоторые положения претерпели изменения.

В частности это касается и отсрочки от призыва на военную службу. "Телеграф" составил полный список тех, кого могут мобилизовать уже в июле.

Теперь не предоставляется отсрочка от мобилизации в 2024 году:

  • студентам и аспирантам заочной или вечерней формы, которые получают второе, третье высшее образование;
  • лицам, работающим на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
  • лицам, имеющим статус "ограниченно подходящий";
  • мужчинам, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми.

Следует отметить, что перечень военнообязанных граждан, от 18 мая 2024 года не подлежащих призыву, указан в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ему, право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

  • лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВЛК (с обязательством повторно пройти медкомиссию за 6-12 месяцев);
  • лица, находившиеся в плену (но они могут служить в Силах обороны по собственному желанию);
  • родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;
  • родители, названные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;
  • родители – усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
  • матери-одиночки и родители-одиночки;
  • ученые и учителя, преподаватели, работающие не менее 0,75 ставки;
  • опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда);
  • лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособной супруги (супруга);
  • внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);
  • военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины;
  • усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто формирует запрос на мобилизацию и почему в Украине не будет метода лотереи.

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#Мобилизация #Отстрочка