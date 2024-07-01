Кого могут мобилизовать уже в июле 2024: озвучен полный список
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Нововведения в правилах мобилизации лишают некоторых мужчин права на отсрочку от службы
В связи с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ, Верховная Рада Украины уже в 12-й раз приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации. При этом некоторые положения претерпели изменения.
В частности это касается и отсрочки от призыва на военную службу. "Телеграф" составил полный список тех, кого могут мобилизовать уже в июле.
Теперь не предоставляется отсрочка от мобилизации в 2024 году:
- студентам и аспирантам заочной или вечерней формы, которые получают второе, третье высшее образование;
- лицам, работающим на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
- лицам, имеющим статус "ограниченно подходящий";
- мужчинам, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми.
Следует отметить, что перечень военнообязанных граждан, от 18 мая 2024 года не подлежащих призыву, указан в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Согласно ему, право на отсрочку имеют следующие категории граждан:
- лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВЛК (с обязательством повторно пройти медкомиссию за 6-12 месяцев);
- лица, находившиеся в плену (но они могут служить в Силах обороны по собственному желанию);
- родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;
- родители, названные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;
- родители – усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
- матери-одиночки и родители-одиночки;
- ученые и учителя, преподаватели, работающие не менее 0,75 ставки;
- опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда);
- лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособной супруги (супруга);
- внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);
- военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины;
- усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто формирует запрос на мобилизацию и почему в Украине не будет метода лотереи.