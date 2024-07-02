Напобирався зі студентів: на Закарпатті декана підозрюють у хабарництві на чималу суму

Суд вже обрав йому запобіжний захід

Декана факультету іноземної філології Ужгородського національного університету Михайла Рошка затримали в за підозрою у хабарництві. Йому вже було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 180 тис. грн застави.

Про це повідомили в Ужгородському міськрайонному суді 1 липня. За даними слідства, 60-річного декана підозрюють у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Слідчі вже встановили, що Михайло Рошко тричі отримував хабарі від студентів. За даними журналіста Віталія Глаголи, слідство задокументувало 24 випадки отримання хабарів на загальну суму понад 30 000 доларів США (близько 1 221 000 грн за курсом 40,69 — ред.). Прокуратура наполягала на заставі у 3 млн грн.

"29 листопада 2023 року підозрюваний отримав 1000 доларів від чоловіка однієї зі студенток вишу за сприяння в успішному захисті дипломної роботи. 11 грудня – 100 євро та 1000 гривень за сприяння у закритті академічної заборгованості та отриманні позитивної оцінки студентом. 8 березня 2024 року – 110 євро за вчинення аналогічний дій щодо іншого предмету", – інформують в суді.

Михайло Рошко

Журналіст Віталій Глагола додав, що було зафіксовано, як у своєму службовому кабінеті декан отримував хабар у розмірі від 200 до 1000 доларів від студентів університету. Він систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду за вирішення питань щодо позитивної здачі заліків та іспитів.

"За деканом слідкували кілька місяців і фіксували отримання хабарів у службовому кабінеті. Ще у квітні у тому самому кабінеті провели обшуки, вдома також. А також у автомобілі Audi A4, яким користується Михайло Рошко. Під час обшуків виявили чорнові записи й пристрій для виявлення "жучків" у кабінеті", — пише журналіст.

Врахувавши загальну суму хабарів і те, що підозрюваний є особою з інвалідністю, суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 180 тис. грн.

Раніше "Телеграф" писав, що Національний авіаційний університет отримав звернення від Громадської організації "Антикорупційний штаб" щодо можливих порушень законодавства з боку співробітників та студентів університету. Штаб є офіційним партнером вишу з питань боротьби з корупцією з травня 2024 року. У своєму зверненні організація вказує на ймовірну причетність деяких студентів та викладачів до хабарництва.