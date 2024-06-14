Санта-Барбара відпочиває: на Одещині затримали ревнивого чоловіка, який пропонував хабар СБУ (фото)

Злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна

Житель Одеської області пропонував 3000 доларів співробітнику СБУ, щоб той депортував 29-річного іноземця, який чіплявся до його дружини.

Відомо, що іноземець з Африки, йому 29 років. Про це повідомили в поліції області.

Зловмисник також висунув вимогу надати йому підтверджуючі фото іноземця на прикордонному пункті та документів з інформацією щодо його заборони на в’їзд в Україну протягом трьох років. У такий спосіб чоловік прагнув позбутися залицяльника своєї знайомої і свого конкурента.

Працівники СБУ сповістили поліцейських. І спільними заходами дії ізмаїльця були задокументовані.

Правопорушника затримали "на гарячому", одразу після передачі ним представникам спецслужби обумовленої суми та отримання взамін імітаційного зображення іноземця у прикордонному пункті Одещини.

Покарання

"Ми зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – у пропозиції надати та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища", — розповів старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції Андрій Кувшинов.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Правопорушник був затриманий нами в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він скористався.

Раніше "Телеграф" писав, що у Національній академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, де курсанти скаржилися на застосування фізичної сили до них, знову спалахнув скандал. Цього разу один зі співробітників за 13 тисяч доларів (520 тисяч гривень за нинішнім курсом) обіцяв підготувати документи для "замовника", щоби того випустили за кордон.