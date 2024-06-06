Має п’ять днів: підозрюваному у великому хабарі адвокату з "Міллер" обрали запобіжний захід

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід адвокату Олексію Носову у вигляді 12 млн гривень застави. Його викрили на пропозиції хабара у розмірі 200 тисяч доларів детективу НАБУ та прокурору САП.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро розслідувань у своєму офіційному Telegram-каналі. Рішення було ухвалено 6 червня.

"ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 12 млн. грн застави адвокату, викритому на пропозиції хабара детективу НАБУ і прокурору САП у розмірі 200 тис. дол. США", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сказали, що застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Зазначимо, що 5 червня Носову було повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

"Кошти пропонувалися детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування", — пояснили в НАБУ.

Йдеться про заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізацію отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що батько Олексія Носова працює у держвідомстві Мустафи Найєма.