Насобирался со студентов: на Закарпатье декана подозревают во взяточничестве на немалую сумму

Суд уже избрал ему меру пресечения

Декана факультета иностранной филологии Ужгородского национального университета Михаила Рошко задержали по подозрению во взяточничестве. Ему уже была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 180 тыс. грн залога.

Об этом сообщили в Ужгородском горрайонном суде 1 июля. По данным следствия, 60-летний декан подозревается в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Следователи уже установили, что Михаил Рошко трижды получал взятки от студентов. По данным журналиста Виталия Глаголы, следствие задокументировало 24 случая получения взяток на общую сумму более 30 000 долларов США (около 1 221 000 грн по курсу 40,69 – ред.). Прокуратура настаивала на залоге в 3 млн. грн.

"29 ноября 2023 года подозреваемый получил 1000 долларов от мужа одной из студенток вуза за содействие в успешной защите дипломной работы. 11 декабря — 100 евро и 1000 гривен за содействие в закрытии академической задолженности и получении положительной оценки студентом. 8 марта 2024 года — за совершение аналогично действиям по другому предмету", — информируют в суде.

Михаил Рошко

Журналист Виталий Глагола добавил, что было зафиксировано, как в своем служебном кабинете декан получал взятку в размере от 200 до 1000 долларов от студентов университета. Он систематически требовал и получал неправомерную выгоду за решение вопросов положительной сдачи зачетов и экзаменов.

"За деканом следили несколько месяцев и фиксировали получение взяток в служебном кабинете. Еще в апреле в том же кабинете провели обыски, дома тоже. А также в автомобиле Audi A4, которым пользуется Михаил Рошко. Во время обысков обнаружили черные записи и устройство для обнаружения "жучков" в кабинете", — пишет журналист.

Учитывая общую сумму взяток и то, что подозреваемый является лицом с инвалидностью, суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" писал, что Национальный авиационный университет получил обращение от Общественной организации "Антикоррупционный штаб" о возможных нарушениях законодательства со стороны сотрудников и студентов университета. Штаб является официальным партнером вуза по борьбе с коррупцией с мая 2024 года. В своем обращении организация указывает на вероятную причастность некоторых студентов и преподавателей к взяточничеству.