Спрос на технику "от блэкаута" взлетел: что разбирают больше всего

Быстрее всего раскупают более мощные модели

С весны, когда Россия снова начала наносить удары по энергосистеме Украины, украинцы начали активно скупать зарядные станции и генераторы. Спрос на технику "от блэкаута" с каждым днем растет.

Об этом говорится в статье "Телеграфа": Украинцам не хватает генераторов и повербанков. Что нужно знать о ценах.

Как нам рассказала руководитель департамента внешних коммуникаций сети "Алло" Юлия Кушниренко, наиболее популярны зарядные станции и генераторы — с мая начался пик продаж. По ее словам, всего за два дня (15—16 мая), продажи зарядных станций по сравнению с 8—9 мая выросли почти втрое. Продажи повербанков за этот же период выросли почти на 240%, а генераторов – на 200%.

"В июне спрос снова вырос. По сравнению с июнем прошлого года увеличение продаж повербанков на 30%, генераторов — на 55%, зарядных станций — на 452%. Если сравнивать с маем 2024 года, то повербанки стали покупать больше на 70%, генераторов — на 138%, зарядных станций — на 153%, — рассказала Кушниренко.

Она добавила, что наибольший спрос возник на зарядные станции на 20—50 тыс. мА-час. Причем быстрее всего раскупают именно более мощную технику.

Среди генераторов украинцы выбирают инверторные и бензиновые модели. Наиболее востребованные зарядные станции – на 1000–15000 Вт.

В сети "Эпицентр" "Телеграфу" подтвердили, что со второй половины мая начался настоящий ажиотаж на товары, помогающие пережить отключения электроэнергии. Например, продажи генераторов в мае по сравнению с мартом-апрелем выросли в 2,4 раза, а в июне — почти в три раза. Самым большим спросом пользуются модели на 5 кВт. Они дают возможность обеспечить базовые потребности в электроэнергии в частном доме.

Еще более активно увеличились продажи зарядных станций – в мае-июне они выросли по сравнению с мартом-апрелем в 3,5 раза, а по сравнению с прошлым годом – более чем в 10 раз. Покупатели отдают предпочтение мощным моделям — на 1—2 кВт. Они позволяют обеспечить освещение и работу необходимых бытовых приборов (холодильника, телевизора, роутера и т.п.).

Продажи повербанков, отметила представитель "Эпицентра" Юлия Чудновец, за последний месяц выросли втрое. Основной спрос — на мощные модели на 30—40 тысяч миллиампер-часов.

По ее словам, наблюдается и рост спроса на портативные солнечные панели. Однако пока объемы не идут ни в какое сравнение с продажами другой техники "от блэкаута".

"В процентном соотношении солнечные панели покупают только 5% тех, кто выбирает зарядные станции", — отметила Чудновец.

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