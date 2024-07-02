Багатьох моделей уже немає на складі: в Україні закінчуються генератори та зарядні станції, що далі

Ринок виявився не готовим до повторення ажіотажу

В Україні через нову хвилю відключень світла виникло непередбачуване різке зростання попиту на різного роду повербанки та зарядні станції. Це призвело до того, що зараз багатьох моделей вже немає у продажу, а на ті, що залишилися, підскочили ціни.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Українцям не вистачає генераторів і повербанків. Що потрібно знати про ціни

Річ у тому, що під час першого сезону блекаутів взимку 2022-23 в Україні стався справжній бум на спеціалізовану техніку, а за зарядними станціями та генераторами вишикувалися цілі черги. Це призвело до того, що багато хто вирішив скористатися ситуацією і почав безконтрольно завозити техніку з-за кордону.

Енергетики тоді змогли впоратися з проблемою, тому велика кількість генераторів залишилися на складах, що змусило імпортерів формувати замовлення обережніше. Тепер ситуація повторилася, старі запаси швидко розкупили, а нові сформувати не встигли.

Зокрема співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечеткін підтвердив "Телеграфу", що багатьох найпопулярніших моделей техніки вже немає у продажу. Йдеться про генератори Rato R 6000, Magnetta GFE 9000, Daewoo DDAE і десятки інших моделей.

В авторизованому магазині EcoFlow Україна "Телеграфу" наголосили, що попит на техніку постійно зростає, а тому кількість товару на складах суттєво скорочується. При цьому там не сказали, коли будуть нові постачання обладнання.

Високий попит і низька пропозиція так чи інакше впливають на ціни, при цьому генератори та зарядні станції вже піднялися в ціні на 5-10% за останній місяць, і є ймовірність, що на тлі дефіциту ціна підніметься ще мінімум на 10-15%.

Продавці зазначають, що ціни також можуть впливати коливання курсу валют, оскільки техніка закуповується не за гривню, а також ускладнення логістики через яку можуть зростати транспортні витрати.

Нагадаємо, у Міненерго раніше назвали головний прилад, який створює проблему для енергетичної інфраструктури. Ним виявився кондиціонер, який став дуже популярним на тлі аномальної спеки.