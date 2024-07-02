Декілька черг одночасно: українців попередили про жорсткі графіки відключень світла 3 липня

Українців закликали економити електроенергію

В Україні продовжуватимуться погодинні відключення світла. Зокрема, у середу, 3 липня, графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомили у компанії "Укренерго". Там зазначили, що причиною введення жорстких графіків є високий рівень енергоспоживання через спеку.

Заданими компанії, 3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги відключень. Крім того, в інші години доби буде три черги відключень одночасно.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. У компанії також звернулися до українців з проханням ощадливо споживати електроенергію, коли вмикається світло. Зокрема, не зловживати кондиціонерами, які буквально жеруть електроенергію.

Також в "Укренерго" вкотре нагадали про те, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як дізнатися графіки відключень світла YASNO за своєю адресою. Зробити це швидко та просто.