Многих моделей уже нет на складе: в Украине заканчиваются генераторы и зарядные станции, что дальше

Рынок оказался не готовым к повторению ажиотажа

В Украине из-за новой волны отключений света возник непредсказуемый резкий рост спроса на разного рода повербанки и зарядные станции. Это привело к тому, что сейчас многих моделей уже нет в продаже, а на оставшиеся подскочили цены.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Украинцам не хватает генераторов и повербанков. Что нужно знать о ценах

Дело в том, что во время первого сезона блэкаутов зимой 2022-23 в Украине случился настоящий бум на специализированную технику, а за зарядными станциями и генераторами выстроились целые очереди. Это привело к тому, что многие решили воспользоваться ситуацией и начали бесконтрольно завозить технику из-за границы.

Энергетики тогда смогли справиться с проблемой, а потому большое количество генераторов остались на складах, что заставило импортеров формировать заказы более осторожно. Теперь же ситуация повторилась, старые запасы быстро раскупили, а новые сформировать не успели.

В частности совладелец интернет-магазина и маркетплейса Rozetka.ua Владислав Чечеткин подтвердил "Телеграфу", что многих наиболее популярных моделей техники уже нет в продаже. Речь идет о генераторах Rato R 6000, Magnetta GFE 9000, Daewoo DDAE и десятках других моделей.

В авторизованном магазине EcoFlow Украина "Телеграфу" отметили, что спрос на технику постоянно растет, а потому количество товара на складах существенно сокращается. При этом там не сказали, когда будут новые поставки оборудования.

Высокий спрос и низкое предложение так или иначе влияют на цены, при этом генераторы и зарядные станции уже поднялись в цене на 5-10% за последний месяц и есть вероятность, что на фоне дефицита цена поднимется еще минимум на 10-15%.

Продавцы отмечают, что на цены также могут влиять колебания курса валют, поскольку техника закупается не за гривну, а также усложнение логистики из-за которой могут возрастать транспортные расходы.

Напомним, в Минэнерго ранее назвали главный прибор, который создает проблему для энергетической инфраструктуры. Им оказался кондиционер, который стал очень популярным на фоне аномальной жары.