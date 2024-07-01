Спасе від спеки та додасть комфорту вдома на час відключень світла: як вибрати правильну зарядну станцію

Станція дозволить без проблем займатися домашніми справами

В Україні через численні обстріли енергетичної інфраструктури щодня діють графіки відключень світла. При цьому ситуація в майбутньому може суттєво погіршитися. Через це багато українців замислюються про свою енергонезалежність.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період. Для цього ми випустимо низку матеріалів, які допоможуть вибрати станцію "на будь-які випадки життя". Дізнатися про нові матеріали ви можете у цьому розділі сайту.

Для початку зазначимо, що наразі стандартні графіки відключення діляться на черги. Кожну з таких черг можуть відключати кілька разів на добу, проте середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми).

При виборі зарядної станції необхідно орієнтуватися на приблизно такий час її роботи. Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні. Водночас з цього випливає і головна проблема при виборі, адже потреби у всіх різні, а отже, і загальної рекомендації бути не може.

У цьому матеріалі ми розглянемо актуальний зараз сценарій – "комфорт у спеку". Він дозволить створити у помешканні максимально комфортні умови, не зважаючи на відключення світла.

Для цього ми візьмемо: вентилятор, холодильник, а також смартфон і Wi-Fi роутер. При цьому смартфон буде заряджатись 2 години, а інші прилади будуть працювати безперервно.

Які параметри є важливими для розрахунків?

Основними параметрами зарядної станції є її ємність та потужність. Ємність — це показник, який дозволить вам орієнтуватися на тривалість її роботи при підключенні всіх гаджетів, а потужність дозволить дізнатися скільки пристроїв вона може "витягнути" одночасно. Зазначимо, що найчастіше виробники на упаковках вказують саме ємність станції. Її важливо не плутати з потужністю, адже цей параметр впливає навіть на збереження техніки. Тобто, в кращому випадку станція просто "не витягне" ваші пристрої, а в гіршому може навіть зашкодити їм через знижену напругу.

Яка зарядна станція необхідна для вказаного вище сценарію?

Для розрахунків ми взяли середнє споживання. У вашому випадку показники можуть трохи відрізнятися в той чи інший бік, тому необхідно брати невеликий запас "про всяк випадок". Також слід враховувати, що результати не враховують ККД зарядних станцій (зазвичай це 90-95%), врахуйте при виборі.

Отже, необхідні параметри нашої робочої станції виглядають так:

Зарядні станції, які "потягнуть" такий режим роботи:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку зарядну станцію вибрати для роботи вдома.