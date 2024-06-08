Міненерго назвало найбільше "зло" для енергетики, яке жере світло, і пояснило, чому саме так

Заощаджувати світло потрібно з 17 до 22 вечора та з 7 до 9 ранку

В Україні продовжують щодня застосовувати графіки відключення світла, і одним з приладів, якій найбільш погано вливає на електросистему є кондиціонер. Його у Міненерго назвали головним "злом".

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в етері телемарафону. Він наголосив, що кондиціонер — один з досить значних енергоємних приладів.

"Його використання при збільшенні температури негативно впливає на енергосистему, і в сукупності відбирає дуже велику кількість електроенергії", — наголосив Колісник.

За його словами, українці мають пам'ятати про ощадливе споживання електроенергії у час пік з 17 до 22 вечора та з 7 до 9 ранку. Тобто у ці години не слід вмикати бойлери, кондиціонери, пральні машини тощо.

"Деколи є позитивні сигнали — що населення формує культуру економного споживання, що дає змогу зменшувати графіки відключень", — додав заступник.

Нагадаємо, що енергетики пом'якшили графіки відключень світла в Україні через покращення ситуації в електромережі.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям розповіли, які графіки відключень діятимуть у неділю, 9 червня.