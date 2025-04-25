Росія готова домовлятися, але не з Україною: Лавров похвалив дії Трампа

Росія не планує домовлятися з Україною та вірить, що Трамп зможе примусити Київ прийняти російські умови

Російський режим готовий "домовлятися" про припинення війни в Україні, але не безпосередньо з Києвом, а зі Сполученими Штатами. В Кремлі задоволені так званою "мирною угодою", яку намагається нав'язати Україні президент США Трамп, але вважають, що є "елементи угоди, які потребують доопрацювання".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю CBS News. Цікаво, що він відмовився розповідати будь-яку конкретику щодо цієї "угоди", пославшись на Трампа – мовляв, той не розкриває подробиць, тому й Лавров цього робити не буде.

"Президент США вірить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Заява президента згадує угоду, і ми готові досягти угоди, але все ще є кілька певних елементів, які мають бути доопрацьовані. І ми зайняті саме цим", – заявив він, фактично визнавши, що США та Росія змовляються за спиною України.

Окрім цього, Лавров дав зрозуміти, що Росія не планує домовлятися з Україною та вірить, що Трамп зможе примусити Київ прийняти російські умови. Зокрема, заявив він, Кремль продовжує підтримувати "контакти" з американцями.

"Є кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямку – перш за все, тому що президент Трамп є, мабуть, єдиним лідером на планеті, який визнає необхідність усунення першопричин цієї ситуації. Коли він сказав, що це була величезна помилка – тягнути Україну в НАТО. Це була помилка адміністрації Байдена, він хоче виправити це", – додав Лавров.

Зазначимо, західні експерти вважають, що Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938". Дональд Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який зокрема включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок для президента Росії Володимира Путіна.

Українська делегація в Лондоні 23 квітня підтвердила свою позицію, що наша країна готова вести переговори, але не готова здаватися. Окупацію Криму росіянами Україна визнавати ніколи не буде. Тому не стало чимось дивним те, що мирні переговори, які мали відбутися в Лондоні в середу, 23 квітня, було скасовано через відмову України віддати свої території.

Після цього у Білому домі влаштували традиційну істерику та виступили зі звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт дозволила собі заявити, що на думку Трампа, Зеленський "рухається у неправильному напрямку" в питанні досягнення миру. Сам Трамп, виступаючи на брифінгу 23 квітня, заявив, що позиція Зеленського щодо Криму нібито шкодить мирному процесу та може призвести до ще трьох років війни в Україні. При цьому Трамп знову повторив свою улюблену маячню про "карти".