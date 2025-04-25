"Ванька" – не просто ім'я: чому українці так називають російських солдатів

Воно вважається одним з найпоширеніших російських імен

На тлі тривалої війни в Україні, серед місцевого населення та українських військових закріпилося неформальне прізвисько для російських військовослужбовців – "ванька". Це прізвисько набуло широкого вжитку як у повсякденному спілкуванні, так і в українському інформаційному просторі.

"Телеграф" розповість, чому українці так називають російських солдатів. Походження його пов'язане з кількома факторами. Передусім, "Ванька" – це зменшувальна форма від імені Іван, яке історично вважається одним із найпоширеніших російських імен. У культурному контексті воно часто використовується як узагальнений образ типового росіянина.

Окрім цього, символічності терміну надає асоціація з дитячою іграшкою "ванька-встанька" (неваляшка). Вона порожня всередині з округлим важким дном, яка завжди повертається у вертикальне положення після поштовху. Ця метафора може підкреслювати наполегливість противника, який повертається знову і знову.

Варто зазначити, що подібні назви противника виникають у більшості збройних конфліктів, як частина військового сленгу та народного фольклору воєнного часу.

Раніше "Телеграф" писав про імена людей, які важко і довго повертають позики.