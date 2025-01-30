Повістка прийшла не за фактичним місцем проживання: юрист пояснив, що робити

Через проблеми з обліком можуть виникнути труднощі з проходженням ВЛК

Військовозобов’язані громадяни повинні стояти на військовому обліку. Якщо ви проживаєте не за місцем реєстрації, варто стати на облік за фактичним місцем проживання, щоб уникнути проблем із повістками.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Він пояснив, що повістка може надійти за адресою офіційної реєстрації , навіть якщо людина фактично проживає в іншому населеному пункті.

Це може ускладнити процес проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та виконання інших обов’язків у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

"Ви повинні з'явитися за повісткою до того ТЦК, який надіслав вам її", — наголосив Айвазян.

Щоб уникнути подібних ситуацій, адвокат рекомендує військовозобов’язаним стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання. Однак, якщо повістка все ж надійшла на адресу реєстрації, необхідно звернутися до відповідного центру комплектування та уточнити порядок подальших дій.

Нагадуємо, що військово-лікарську комісію можна пройти не за місцем реєстрації. Направлення на ВЛК, за загальним правилом, видає той ТЦК, в якому громадянин стоїть на обліку.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, для проходження комісії не за місцем обліку громадянин повинен спочатку змінити свій ТЦК.

Він також підкреслив, що чекати на повістку в такому випадку не потрібно. Громадянин може самостійно ініціювати цей процес, звернувшись до відповідного центру комплектування.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов можуть зняти з військового обліку в ТЦК у 2025 році. Усі військовозобов'язані, резервісти та призовники можуть знятись з обліку, але за певних обставин.