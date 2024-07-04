Хмарність та дощі скоро покинуть Київ: наскільки підвищиться температура у місті

Не обійшлось і без вітрів

У місті продовжує панувати хмарність та місцями йдуть дрібні дощі. За словами синоптиків, у суботу вже прогнозується ясна погода.

Температура вдень коливатиметься в межах +24…29 градусів, максимальна з яких передбачається у четвер. Про це мовиться у ресурсі Meteofor.

У четвер, 4 липня, очікується мінлива хмарність та дрібні дощі лише у денний час. Повітря вдень прогріється до +29 градусів, а вночі було трохи холодніше — +18 градусів. Максимальна сила вітрів передбачається на початку другої частини доби — свіжі 8 м/с.

Наступного дня, 5 липня, також буде хмарність, але без опадів. Показники термометрів у денний час сягнуть +24 градусів, а вночі опустяться до +18 градусів. Найбільша потужність вітрів прогнозується з ранку і до пізнього вечора — свіжі 9-10 м/с.

Перший вихідний цього тижня, 6 липня, потішить містян сонячною погодою, хоча на небі іноді плаватимуть хмари. Денна температура сягатиме +26 градусів, а нічна — +15 градусів. Максимальна сила вітрів передбачається вдень — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці робочого тижня.