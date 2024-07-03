У Києві спала спека: на скільки у місті затримається комфортна погода

Хмари заполонили небо над містом

Після спеки у столицю України завітали хмари та опади. Ця синоптична ситуація протримається до кінця робочого тижня.

Найбільша денна температура прогнозується 4 липня, коли стовпчики на термометрах покажуть +29 градусів. Про це повідомили у Meteofor.

Середа, 3 липня, принесе у місто сильну хмарність та дрібні ранкові опади. Повітря вдень прогріється до +24 градусів, а вночі було трохи холодніше — +21 градус. Сила вітрів не перевищить помірні 7 м/с.

Наступного дня, 4 липня, хмарність та дощі також не покинуть небо. Опади прогнозуються у другій половині доби. Показники термометрів у денний час сягнуть +29 градусів, а вночі опустяться до +18 градусів. Потужність вітрів коливатиметься від легких 2 м/с до помірних 7 м/с.

У п'ятницю, 5 липня, триматиметься похмурість та мокра погода. Дощі очікуються у першій половині дня, але максимальна їх концентрація буде вночі. Денна температура сягатиме +25 градусів, а нічна — +19 градусів. Максимальна сила вітрів передбачається з ранку і до пізнього вечора — свіжі 8-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі регіони України накриють сильні зливи, гради та шквали. Місцями показник небезпеки опадів складатиме II рівень.