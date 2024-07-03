Частину України накриє негода, синоптики назвали найнебезпечнішу область: прогноз до кінця тижня

Синоптична ситуація в Україні буде дуже контрастною

Поки частина України накрила африканська спека, інші регіони заливають дощами. Синоптики попередили про сильні зливи, град і шквали в кількох областях.

"3 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях — дощі (I рівень небезпеки, жовтий); у Чернівецькій області сильні дощі (II рівень) небезпеки, помаранчевий)", — застерегли в Українському гідрометцентрі.

Вдень у середу стовпчики термометрів покажуть від +18 (на заході) до +36. Дуже спекотно буде у східній, південній та місцями у центральній частинах України.

У четвер, 4 липня, сильні дощі продовжаться на значній частині країни — на заході, центрі, деяких південних та північних областях. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +22 градуси, вдень повітря прогріється до +20 +36 градусів.

У п’ятницю, 5 липня, інтенсивність дощів знизиться, проте вони накриють усю країну. Вночі синоптики прогнозують 14-22 градуси вище нуля, вдень очікується від +21 до +36 градусів.

У суботу, 6 липня, в Україні переважно буде сухо, мінлива хмарність. Лише у східних та Запорізькій областях, а також у Криму пройдуть дощі. Вночі прогнозується +11 +23 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть 25-36 градусів вище за нуль.

Неділя, 7 липня, буде дощовою у східних та Запорізьких областях, на решті території країни опадів не очікується. Вночі температура повітря буде на рівні +13 +23 градусів, вдень повітря прогріється до 26-36 градусів із позначкою "плюс".

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич дав "Телеграфу" прогноз погоди до кінця липня. Очікується, що середньомісячні показники температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2–3,5 градуси.