Облачность и дожди скоро покинут Киев: насколько повысится температура в городе

Не обошлось и без ветров

В городе продолжает панствовать облачность и местами идут мелкие дожди. По словам синоптиков, в субботу уже прогнозируется ясная погода.

Температура днем будет колебаться в пределах +24...29 градусов, максимальная из которых предполагается в четверг. Об этом говорится в ресурсе Meteofor.

В четверг, 4 июля, ожидается переменная облачность и мелкие дожди только в дневные часы. Воздух днем прогреется до +29 градусов, а ночью было немного холоднее – +18 градусов. Максимальная сила ветров предполагается в начале второй части суток – свежие 8 м/с.

На следующий день, 5 июля, будет облачно, но без осадков. Показатели термометров в дневное время достигнут +24 градусов, а ночью опустятся до +18 градусов. Наибольшая мощность ветров прогнозируется с утра и до позднего вечера – свежие 9-10 м/с.

Первый выходной на этой неделе, 6 июля, порадует горожан солнечной погодой, хотя на небе иногда будут плавать тучи. Дневная температура будет достигать +26 градусов, а ночная — +15 градусов. Максимальная сила ветров предполагается днем – слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели.