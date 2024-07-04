Один підхід, але...: у Британії вперше за 14 років може змінитися влада, чи варто перейматись Україні

Консервативна партія Британії "з тріском програє вибори"

У Великій Британії стартували парламентські вибори. Розпуск чинного парламенту ще у травні схвалив король Сполученого Королівства Чарльз III. При цьому, за їхніми підсумками, чинний прем’єр-міністр Ріші Сунак може залишити свою посаду.

Згідно з останніми опитуваннями, більшість місць у парламенті може відійти опозиційній партії лейбористів, а, відповідно, головним кандидатом на посаду прем’єра є їхній лідер Кір Стармер. Це означає, що вперше за півтора десятиліття до влади можуть прийти ліві прогресивні сили. Сам Страмер вже заявив, що у разі перемоги на виборах продовжуватиме підтримувати Україну.

Проте "Телеграф" вирішив докладніше дізнатися, чи варто перейматися українцям щодо зміни уряду.

Так, наприклад, український політолог та голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі "Телеграфу" заявив, що для України прихід Стармера нічого не змінить.

"Лейбористська партія та її уряд підтримують Україну і підтримують надання військової допомоги нашій країні. Тому принципових і суттєвих змін щодо підтримки як військової, так і політичної не відбудеться. Зовнішньополітичний курс Великої Британії щодо України буде збережений", — вважає Фесенко.

Варто зазначити, що український політолог Олексій Якубін дотримується аналогічної думки, однак у середньостроковій перспективі можуть випливти деякі нюанси.

Він підтвердив, що згідно з останніми соціологічними прогнозами, Консервативна партія Великої Британії "з тріском програє вибори" і Ріші Сунакй, справді, швидше за все, більше не буде головою парламенту. Однак, зазначає Якубін, у лейбористів та консерваторів насправді один підхід щодо України.

"Вони вважають, що у війні винен Путін, Росія напала на Україну, а тому Україну треба підтримувати. У цьому плані, якщо ми говоримо про прихід лейбористів, я думаю, навряд чи варто очікувати на якусь радикальну зміну політики щодо України", — Сказав політолог.

Однак, вважає Якубін, нюанс у тому, що на відміну від консерваторів лейбористи можуть наголошувати на внутрішній політиці Великобританії.

"Їх прихід до влади може означати, що вони зроблять більше акцентів на соціальній політиці в Британії. Одна з причин, чому консерватори отримують такий програш — соціальна політика, значне збільшення дорожнечі життя з різних питань. Я думаю, що лейбористам доведеться давати на це відповідь. Їм доведеться показати виборцям, що тепер політика буде соціальнішою. Це може частково в середньостроковій перспективі відволікати офіційний Лондон від питання України. Вони будуть більше сконцентровані на соціальних питаннях. Але глобального розвороту лейбористи не зроблять", — підсумував Якубін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Британії сказали, скільки років потрібно, щоб зупинити Росію.