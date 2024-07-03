Трамп не бачить вигоди у перемозі України: у ЗМІ розповіли, як може змінитися політика США після виборів

Зміна влади у США буде викликом для всіх західних країн

Зовнішню політику США у разі приходу до влади республіканця Дональда Трампа буде радикально переглянуто. Зокрема це стосується відносин із НАТО, Росією та Китаєм.

Про це йдеться у великій статті Politico. Зазначається, що радники Трампа прогнозують "радикальну переорієнтацію" НАТО, в якій Вашингтон піде на задній план і запропонує угоду Росії щодо України.

Зокрема, зазначається, що республіканець хоче розділити членів НАТО на тих, хто платить 2% від ВВП на оборонні витрати та на інших, на яких він не поширюватиме дію 5-ї статті про колективну оборону. В іншому ж роль США в Європі зведеться лише до втручання у випадках криз.

"Ядерна парасолька" над Європою зберігатиметься, як і діятимуть військові бази, проте все інше, включаючи розміщення військ, техніку та логістику, ляже на європейські країни.

Трамп також має намір дати Путіну гарантії нерозповсюдження НАТО на схід і під час особистих переговорів із російським диктатором визначить, яку частину України він "пожертвує" Росії. Проте постачання великої кількості озброєння Україні не припиняться.

"Трамп відхилив мету Києва вибити росіян з України. Для нього це, на кшталт: якщо Україна переможе, яка від цього користь?", — розповів республіканець Дон Бейкон після закритої зустрічі з кандидатом у президенти.

У матеріалі йдеться, що Європа зараз проходить через "стадії ухвалення" і не розуміє, яку загрозу для неї несе Трамп. Активнішу позицію в цьому питанні займає президент Франції Еммануель Макрон, проте його ідеї не здобули підтримки серед інших європейських лідерів.

"У мене були зустрічі з двома або трьома [європейськими] послами — і це чудові країни — але вони просто не розуміють, вони не розуміють, що ти не можеш просто так прийти до США з Європи і просити у нас гроші просто тому, що Путін збирається вторгнутися у вашу країну", — розповів голова трампістського фонду "Спадщина" Кевін Робертс.

Видання повідомляє, що главою своєї адміністрації Трамп планує поставити Рассела Воута — правого націоналіста, який вважає, що головною загрозою є Китай, і що США мають відігравати більш "сплячу" роль у НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп публічно заявив, що Україна не виграє війни з РФ.