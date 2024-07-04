Укр

Один подход, но...: в Британии впервые за 14 лет может смениться власть, стоит ли переживать Украине

Автор
Денис Подставной Денис Подставной, Татьяна Крутякова
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Автор
Володимир Зеленський та Ріші Сунак (зліва направо) Новость обновлена 04 июля 2024, 12:39
Володимир Зеленський та Ріші Сунак (зліва направо). Фото Колаж Телеграфу

Консервативная партия Британии "с треском проигрывает выборы"

В Великобритании стартовали парламентские выборы. Роспуск действующего парламента еще в мае одобрил король Соединенного Королевства Чарльз III. При этом, по их итогам, действующий премьер-министр Риши Сунак может покинуть свой пост.

Согласно последним опросам, большинство мест в парламенте может отойти оппозиционной партии лейбористов, а, соответственно, главным кандидатом на пост премьера является их лидер Кир Стармер. Это означает, что впервые за полтора десятилетия к власти могут прийти левые прогрессивные силы. Сам Страмер уже заявил, что в случае победы на выборах будет продолжать поддерживать Украину.

Однако "Телеграф" решил более подробно узнать, стоит ли переживать украинцам насчет смены правительства.

Так, например, украинский политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" заявил, что для Украины приход Стармера ничего не изменит.

"Лейбористская партия и её правительство поддерживают Украину и поддерживают оказание военной помощи нашей стране. Поэтому принципиальных и существенных изменений по поводу поддержки, как военной, так и политической, не произойдет. Внешнеполитический курс Великобритании по отношению к Украине будет сохранен", — считает Фесенко.

Стоит отметить, что украинский политолог Алексей Якубин придерживается аналогичного мнения, однако в среднесрочной перспективе могут всплыть некоторые нюансы.

Он подтвердил, что согласно последним социологическим прогнозам, Консервативная партия Великобритании "с треском проигрывает выборы" и Риши Сунакй, действительно, скорее всего, больше не будет главой парламента. Однако, отмечает Якубин, в лейбористов и консерваторов на самом деле один подход в отношении Украины.

"Они считают, что в войне виновен Путин, Россия напала на Украину, а поэтому Украину нужно поддерживать. В этом плане, если мы говорим о приходе лейбористов, я думаю, вряд ли стоит ожидать какого-то радикального изменения политики по поводу Украины", — сказал политолог.

Однако, считает Якубин, нюанс состоит в том, что в отличие от консерваторов лейбористы могут делать больший акцент на внутренней политике Великобритании.

"Их приход к власти может означать, что они сделают больше акцентов на социальной политике в Британии. Одна из причин, почему консерваторы получают такой проигрыш — социальная политика, значительное увеличение дороговизны жизни по разным вопросам. Я думаю, что лейбористам придется давать на это ответ. Им придется показать избирателям, что теперь политика будет более социальной. Это может частично в среднесрочной перспективе отвлекать официальный Лондон от вопроса Украины. Они будут больше сконцентрированы на социальных вопросах. Но глобального разворота лейбористы не сделают", — подытожил Якубин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии сказали, сколько лет нужно, чтобы остановить Россию.

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#Украина #Великобритания #Выборы