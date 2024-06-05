На Саміт миру Байден не приїде, але найближчим часом двічі зустрінеться із Зеленським

США на зустрічі представлять віце-президент Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван

Президент США Джо Байден не буде присутній на Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, але найближчим часом двічі зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Спочатку в Нормандії, де глава Штатів буде присутній на святкуванні 80-х роковин висадки в день Д під час Другої світової війни, а потім на зустрічі G7 в Італії.

У Білому домі заявили, що метою зустрічей буде обговорення боротьби Києва проти Росії. Як пише Barron’s, рішення про "подвійну демонстрацію підтримки" було ухвалено після того, як Байден зіткнувся з критикою через те, що він пропустить майбутній український мирний саміт у Швейцарії. Натомість президент США візьме участь у зборі коштів на вибори за участю голлівудських зірок Джорджа Клуні та Джулії Робертс.

Про те, що Байден "матиме можливість зустрітися з президентом Зеленським" у Нормандії повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван. Темою стане підтримка України.

"Він зустрінеться з ним, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжувати та поглиблювати нашу підтримку України", — зазначив він.

Крім того, за його словами, Байден планує знову зустрітися із Зеленським на зустрічі Великої сімки провідних економік у Барі, Італія, 13-15 червня. Основну увагу на зустрічі буде приділено використанню заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України.

"Отже, протягом трохи більше, ніж понад тиждень у президента буде дві предметні розмови з президентом Зеленським", — резюмував Салліван.

Нагадаємо, Глобальний саміт світу, який Швейцарія проведе на запит України, відбудеться 15-16 червня у місті Бюргеншток. Свою участь у ньому вже підтвердили понад 100 країн світу та організацій, але Росію на нього не запросили. На зустрічі буде вироблено спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабну кампанію з дискредитації Саміту світу з боку Росії. Країна-агресор вдається навіть до залякування окремих світових лідерів.