"Плани Путіна нежиттєздатні": у Британії сказали, скільки років потрібно, щоб зупинити Росію

У Великій Британії кажуть, що союзники України мають скористатися слабкістю Росії

Росія планує запровадити примусову трудову мобілізацію. Однак ця "нежиттєздатна" ідея заздалегідь приречена на провал і президент РФ Володимир Путін знає про це.

Таку думку висловив голова Міністерства оборони Великобританії Ґрант Шаппс. За його словами, союзникам України знадобиться шість років, щоб зупинити Росію.

"Повна мобілізація Путіним своєї економіки просто нежиттєздатна. І він це знає. Якщо всі союзники Великої Британії виконають зобов’язання підтримувати Україну протягом наступних шести років, ми зможемо використати цю слабкість і унеможливити російську економіку продовжувати військові зусилля", — написав Шаппс у Twitter.

Раніше британська розвідка у своєму звіті заявила, що в Росії спостерігається дефіцит робочої сили, а в деяких галузях це стає серйозною проблемою. Станом на 2023 рік у РФ не вистачало 4,8 млн працівників. Частково це сталося через мобілізацію громадян на війну в Україні, а частково через обмеження на працевлаштування мігрантів, після теракту в "Крокусі".

Тому влада країни хоче ввести зміни до трудового кодексу, щоб "переміщати надмірну робочу силу під наглядом держави до місця роботи, де не вистачає робочої сили".

"Переміщення буде тимчасовим, а працівники переводитимуться лише за їхньою згодою. Однак, хоча це й не примусово, це потенційний крок до мобілізації робочої сили", — коментують у міноборони Британії.

Видання Financial Times зазначало, що загроза економічного колапсу може спонукати Путіна посилити мілітаризацію, а це неодмінно призведе до подальших конфліктів.

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