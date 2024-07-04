"Ніхто мене не виштовхує": чи планує Байден таки балотуватися у президенти США знову, - Reuters

Президент США провів віртуальну та особисту зустріч з 24 губернаторами-демократами

Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах 2024 року. Він попросив прихильників "вкласти кілька доларів", щоб допомогти перемогти його суперника від республіканців Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Reuters. Агенція пише, що він підтвердив свої наміри балотуватися на наступний термін під час дзвінків зі співробітниками передвиборчої кампанії та зустрічей із законодавцями і губернаторами-демократами.

Байден намагався відкинути заклики відмовитися від президентських виборів після невдалого виступу на дебатах з Дональдом Трампом. За словами двох джерел інформагентства, знайомих із ситуацією, Байден зателефонував стурбованим членам своєї передвиборчої команди та сказав, що нікуди не збирається.

"Ніхто мене не виштовхує. Я не піду. Я в цій гонці до кінця", — сказав Байден в окремому електронному листі від своєї кампанії, закликаючи прихильників "вкласти кілька доларів", щоб допомогти перемогти його суперника від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Президент США провів віртуальну та особисту зустріч з 24 губернаторами-демократами, аби запевнити їх, що готовий виконувати свою роль прапороносця партії. Лише троє губернаторів – лідери штатів Нью-Йорк, Міннесота та Меріленд – зустрілися з журналістами після цього й пообіцяли підтримати Байдена. Розмову з президентом вони назвали чесною дискусією про невдалі дебати.

"Президент завжди прикривав наші спини. Тепер ми прикриємо його спину", – заявив губернатор Меріленду Вес Мур.

Губернатор Міннесоти Тім Вальц, голова Асоціації губернаторів-демократів, сказав, що виступ Байдена на дебатах у четвер ввечері проти колишнього президента Трампа був поганим. Але при цьому він додав, що вважає Байдена придатним для роботи на посаді.

Дебати Трампа і Байдена — що відомо

У Сполучених Штатах Америки (США) 28 червня відбулися передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Джозеф Байден та Дональд Трамп – головні конкуренти осінніх змагань – висловили свої позиції на різні теми: економіки, міграції, заборони абортів, конфлікту у Газі. Не забули вони і про війну в Україні.

Дональд Трамп набрав 67% голосів проти 33% у Джо Байдена. Примітно, що Трамп був більш готовим до дебатів, ніж Байден. Чинний президент регулярно не відповідав на питання ведучих, апелюючи, незалежно від питання, до свого передвиборного порядку денного, що стосується насамперед ситуації з незаконною міграцією та ситуацією на південному кордоні.

Раніше "Телеграф" писав, що Байден визнав, що дуже погано провів дебати з експрезидентом Дональдом Трампом. При цьому Байден заявив, що не збирається зніматися з передвиборчих перегонів.