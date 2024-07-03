Головна альтернатива Байдену: хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу

У Харріс найвища впізнаваність серед усіх альтернатив

Після неоднозначного виступу президента Джо Байдена під час дебатів із Дональдом Трампом в американському суспільстві завирувала тема можливої заміни нинішнього глави США на майбутніх президентських виборах. Наразі найочевиднішою альтернативою Байдену є чинний віце-президент Камала Гарріс.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела. За їхніми словами, у Демократичній партії США зараз лунають побоювання з приводу того, чи Байден зможе виявитися "досить придатним" для обрання на другий термін. Деякі впливові демократи вже запропонували альтернативи Байдену. Однією з них є віце-президент Камала Гарріс.

За інформацією співрозмовників агентства, якщо Гарріс буде названо кандидатом від партії, вона візьме на себе гроші, зібрані в ході передвиборчої кампанії Байдена, і успадкує інфраструктуру передвиборчої кампанії. Вона також має найвищу впізнаваність серед усіх альтернатив і найвищий рейтинг серед демократів, яких можна серйозно розглядати як кандидата.

В опитуванні Reuters/Ipsos, опублікованому напередодні, Гарріс відставала від Трампа лише на один процентний пункт — 42% до 43%. Ці цифри, як зазначають журналісти, перебувають у межах похибки опитування.

Також, за словами джерел, Гарріс уже пройшла відбір на пост у національній адміністрації та витримала ретельну перевірку з боку республіканців. На додаток до цього, представник США Джим Клайберн, людина, яка відіграла ключову роль у перемозі Байдена в 2020 році, заявив MSNBC, що підтримає Гарріс як кандидата від Демократичної партії, якщо Байден піде.

У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив розповісти про те, що відомо про Камалу Гарріс

Американський юрист та політик, член Демократичної партії США. Віце-президент Сполучених Штатів.

Народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, Каліфорнія;

Закінчила Говардський університет, потім здобула ступінь доктора права в юридичному Гастінгс-коледжі Каліфорнійського університету;

З 1990 до 1998 року Гарріс працювала заступником окружного прокурора в окрузі Аламеда, штат Каліфорнія;

У 2003 році обрана окружним прокурором Сан-Франциско;

2011 року стала генеральним прокурором Каліфорнії;

У 2017 році була обрана сенатором США від штату Каліфорнія;

Гарріс вважалася головною претенденткою та потенційною лідеркою на праймеріз Демократичної партії з висування кандидата на пост президента США на виборах у 2020 році;

11 серпня 2020 року Байден офіційно анонсував, що він обрав Гарріс кандидатом у віце-президентки;

У листопаді 2020 року Гарріс стала першою в історії США жінкою – віце-президентом США, а також першою людиною афроамериканського та азіатського походження на цій посаді.

Камала Гарріс про Україну

Камала Гарріс всеціло виступає за допомогу Україні у відбитті російської агресії. Під час припинення постачання американської зброї взимку 2024 року вона заявляла, що допомога нашій країні не має бути предметом політичних ігор. На її думку, підтримка України — це стратегічний інтерес США, а не "благодійність". Також вона називає вимоги (ультиматуми) Путіна для переговорів "абсурдними" та обіцяє добиватися від РФ відшкодування збитків Україні після закінчення війни.

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