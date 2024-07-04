Обмеженням переказів з картки на картку бути: на якій стадії проєкт та як це позначиться на житті українців

Допоможе боротися зі зловмисниками

Обмеження на перекази з картки на картку, про які в НБУ заявляли раніше, буде запроваджено в Україні. Це лише питання часу.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради, передає РБК-Україна. Він зазначив, що нині тривають обговорення з волонтерами.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", — сказав Пишний.

За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо".

Разом з тим, заступник голови НБУ Дмитро Олійник раніше заявляв про те, що 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять.

"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів (між картками фізосіб — прим. ред.) з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче", – мовив Олійник.

Як повідомляв "Телеграф", в НБУ працюють над проєктом рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Серед того, що обговорюється нині — не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку.