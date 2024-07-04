Ограничениям переводов с карты на карту быть: на какой стадии проект и как это отразится на жизни украинцев

Поможет бороться со злоумышленниками

Ограничения на переводы с карты на карту, о которых в НБУ заявляли ранее, будут введены в Украине. Это только вопрос времени.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания финансового комитета Верховной Рады, передает РБК-Украина. Он отметил, что сейчас ведутся обсуждения с волонтерами.

"Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению", — сказал Пышный.

По его словам, представители НБУ "сейчас во второй итерации обсуждения с волонтерской средой, собираем их позиции, анализируем".

Вместе с тем, замглавы НБУ Дмитрий Олейник ранее заявлял о том, что 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для выходных P2P-переводов (между картами физлиц — прим. ред.) со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Вместо этого проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", — сказал Олейник.

Редакция издания "Телеграф" связалась с пресс-службой НБУ, чтобы получить ответы на важные вопросы, вроде того, когда начнут действовать ограничения и к какому согласию удалось прийти в обсуждениях с волонтерами. Однако по телефону комментировать новость отказались, вместо этого предложили отправить письмо с официальным запросом, ответ на который может длиться в течение пяти дней.

Как сообщал "Телеграф", в НБУ работают над проектом решения, предусматривающего лимиты на выходные операции "с карты на карту". Среди обсуждаемых сейчас — не более 30 операций и до 100 тысяч гривен в месяц в одном банке.