Чоловік оскаржив у суді штраф ТЦК у 25,5 тисячі гривень: яким було рішення

Чоловіка у ТЦК привезла поліція

Суд у Миколаєві скасував штраф розміром 25,5 тисячі гривень, який на чоловіка наклав ТЦК за те, що той не оновив дані. За новим законодавством людину не можна штрафувати за несповіщення про інформацію, яку й так має держава.

Як пише sud.ua, цю справу №489/4119/24 Ленінський райсуд Миколаєва розглянув 13 червня 2024 року. 4 червня чоловік подав позов із проханням скасувати постанову ТЦК від 24 травня, якою він визнаний винним за ч. 3 ст. 210 КУпАП, та накладено штраф 25,5 тисячі грн.

Суть порушення в тому, що чоловік не прибув до ТЦК для повідомлення про зміну облікових даних. Його до ТЦК доставив наряд патрульної поліції. Було встановлено, що він із жовтня 2009 року жодного разу не був у ТЦК і не оновлював облікові дані. За цей час він змінив місце роботи, одружився, у нього народилися діти, але не повідомив про це ТЦК.

Під час складання протоколу до ТЦК посилалися на п. 8 Правил військового обліку, затверджених постановою КМУ №1487. Проте чоловік у протоколі зазначив, що не згоден із протоколом. Він, зокрема, не погоджувався з тим, що в протоколі не зазначено, які саме дані він не оновив — тобто конкретні порушені норми закону. Також уповноважена особа не вказала та не надала доказів неможливості отримання інформації з відповідних реєстрів.

Зі свого боку ТЦК стверджувало, що позивач не повідомив ТЦК про одруження, народження дітей та зміну місця роботи. Під час перевірки інформації у базах, до яких має доступ база "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів), виявилося, що інформації про місце роботи позивача в електронних базах немає.

Як зазначив суд, згідно із законодавством чоловік був зобов’язаний у семиденний термін з моменту одруження, народження дітей, зміни місця роботи повідомити про це орган, де він перебував на військовому обліку. Проте водночас, згідно із Законом "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" основним завданням Реєстру "Оберіг" є ідентифікація призовників, військовозобов’язаних, резервістів та забезпечення військового обліку громадян України.

Відповідно до ч. 8 ст. 5 цього Закону органами ведення Реєстру є, зокрема, ТЦК. Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону до Реєстру вносяться, обробляються та зберігаються персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів. До них відносяться, у тому числі й дані про сімейний стан, народження дітей та про місце роботи.

Таким чином, інформацію, не оновлену чоловіком, ТЦК має одержати від уповноважених органів та з реєстрів, до яких має доступ в електронному вигляді. Твердження ТЦК, що необхідної інформації про місце роботи чоловіка не було в електронних базах, суд не взяв до уваги, оскільки жодних доказів цього не отримав.

В результаті суд дійшов висновку, що провина чоловіка у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.210 КУпАП, не була доведена "поза розумним сумнівом". Він ухвалив рішення задовольнити його позов до ТЦК та скасувати постанову про штраф.

Раніше "Телеграф" публікував роз’яснення адвоката, чи звільняє від мобілізації сплата штрафу за неявку до ТЦК для актуалізації даних. Оплата штрафу є лише "виконанням обов’язку порушення".