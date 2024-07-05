Мужчина обжаловал в суде штраф ТЦК в 25,5 тысяч гривен: каким было решение

Мужчину в ТЦК привезли патрульные

Суд в Николаеве отменил штраф размером 25,5 тысяч гривен, который на мужчину наложил ТЦК за то, что тот не обновил данные. По новому законодательству человека нельзя штрафовать за неуведомление об информации, которая и так есть у государства.

Как пишет sud.ua, данное дело №489/4119/24 Ленинский райсуд Николаева рассмотрел 13 июня 2024 года. 4 июня мужчина подал иск с просьбой отменить постановление ТЦК от 24 мая, которым он признан виновным по ч. 3 ст. 210 КУоАП, и наложен штраф 25,5 тысячи грн.

Суть нарушения заключалась в том, что мужчина не прибыл в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных. Его в ТЦК доставил наряд патрульной полиции. Было установлено, что он с октября 2009 года ни разу не был в территориальном центре комплектации и не обновлял учетные данные. За это время он сменил место работы, женился, у него родились дети, но не сообщил об этом ТЦК.

При составлении протокола в ТЦК ссылались на п. 8 Правил военного учета, утвержденных постановлением КМУ №1487. Однако мужчина в протоколе указал, что не согласен с протоколом. Он, в частности, был не согласен с тем, что в протоколе не указано, какие именно данные он не обновил — то есть конкретные нарушенные нормы закона. Также уполномоченное лицо не указало и не предоставило доказательств невозможности получения информации из соответствующих реестров.

Со своей стороны ТЦК утверждало, что истец не сообщил ТЦК о женитьбе, рождении детей и смене места работы. При проверке информации в базах, к которым имеет доступ база "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов), оказалось, что информация о месте работы истца в электронных базах отсутствует.

Как отметил суд, согласно законодательству мужчина был обязан в семидневный срок с момента бракосочетания, рождения детей, смены места работы сообщить об этом органу, где он состоял на военном учете. Однако в то же время, согласно Закону "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" основной задачей Реестра "Оберег" является идентификация призывников, военнообязанных, резервистов и обеспечения военного учета граждан Украины.

Согласно ч. 8 ст. 5 этого Закона органами ведения Реестра являются, в частности, ТЦК. Согласно ч. 1 ст. 6 Закона в Реестр вносятся, обрабатываются и хранятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов. К ним относятся, в том числе и данные о семейном положении, рождении детей и о месте работы.

Таким образом, информацию, не обновленную мужчиной, ТЦК должен получить от уполномоченных органов и из реестров, к которым имеет доступ в электронном виде. Утверждение ТЦК, что необходимой информации о месте работы мужчины не было в электронных базах, суд не принял во внимание, поскольку никаких доказательств этого суд не получил.

В результате суд пришел к выводу, что вина мужчины в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.210 КУоАП, не была доказана "вне разумного сомнения". Он принял решение удовлетворить его иск к ТЦК и отменить постановление о штрафе.

Ранее "Телеграф" публиковал разъяснения адвоката, освобождает ли от мобилизации уплата штрафа за неявку в ТЦК для актуализации данных. Оплата штрафа является лишь "исполнением обязанности за нарушение".