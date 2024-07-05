Українською буде тільки так: як називати по батькові Артема для чоловіка і жінки

Вивчайте рідну мову разом з "Телеграфом"

Останнім часом все більше людей в Україні переходять на українську мову в повсякденному спілкуванні, але цей процес не завжди проходить добре. Наприклад, багатьом важко правильно відмінювати імена по батькові, особливо для імені Артем. Адже знання граматики та правильне вживання по батькові є важливою частиною повноцінного володіння мовою.

"Телеграф" розповість, як правильно буде говорити "Артемович" чи "Артемійович". Стосується це і жіночого роду.

Зазначимо, що в українській мові утворення імен по батькові має свої правила, які залежать від імені батька та граматичних норм мови. Якщо ім'я батька — Артем, то по батькові буде "Артемович" (для чоловіків) або "Артемівна" (для жінок).

Ось як правильно відмінювати ім'я по батькові "Артемович" та "Артемівна":

Артемович

Артемівна

Приклади у реченнях чоловічого роду:

Називний : "Олександр Артемович прийшов на зустріч."

: "Олександр Артемович прийшов на зустріч." Родовий : "Ми обговорювали питання з Олександром Артемовичем."

: "Ми обговорювали питання з Олександром Артемовичем." Давальний : "Я передав документи Олександру Артемовичу."

: "Я передав документи Олександру Артемовичу." Знахідний : "Ми запросили Олександра Артемовича на конференцію."

: "Ми запросили Олександра Артемовича на конференцію." Орудний : "З Олександром Артемовичем працювати легко."

: "З Олександром Артемовичем працювати легко." Місцевий : "На конференції було обговорення про Олександра Артемовича."

: "На конференції було обговорення про Олександра Артемовича." Кличний: "Олександре Артемовичу, вас чекають на нараді."

Приклади у реченнях жіночого роду:

Називний : "Марина Артемівна завітала до нас у гості."

: "Марина Артемівна завітала до нас у гості." Родовий : "Я бачив лист від Марини Артемівни."

: "Я бачив лист від Марини Артемівни." Давальний : "Подзвоніть, будь ласка, Марині Артемівні."

: "Подзвоніть, будь ласка, Марині Артемівні." Знахідний : "Ми запросили Марину Артемівну на зустріч."

: "Ми запросили Марину Артемівну на зустріч." Орудний : "Ми працювали разом з Мариною Артемівною."

: "Ми працювали разом з Мариною Артемівною." Місцевий : "Я прочитав про Марину Артемівну у новинах."

: "Я прочитав про Марину Артемівну у новинах." Кличний: "Марино Артемівно, як ваші справи?"

Слід додати, що і м’я "Артем" одне з популярних в Україні. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 90 тисяч осіб .

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмінювати по батькові ім'я Михайло для жінки.