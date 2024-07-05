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Українською буде тільки так: як називати по батькові Артема для чоловіка і жінки

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Правила українського правопису Новина оновлена 05 липня 2024, 17:11
Правила українського правопису. Фото Колаж "Телеграф"

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Останнім часом все більше людей в Україні переходять на українську мову в повсякденному спілкуванні, але цей процес не завжди проходить добре. Наприклад, багатьом важко правильно відмінювати імена по батькові, особливо для імені Артем. Адже знання граматики та правильне вживання по батькові є важливою частиною повноцінного володіння мовою.

"Телеграф" розповість, як правильно буде говорити "Артемович" чи "Артемійович". Стосується це і жіночого роду.

Зазначимо, що в українській мові утворення імен по батькові має свої правила, які залежать від імені батька та граматичних норм мови. Якщо ім'я батька — Артем, то по батькові буде "Артемович" (для чоловіків) або "Артемівна" (для жінок).

Ось як правильно відмінювати ім'я по батькові "Артемович" та "Артемівна":

  • Артемович
  • Артемівна

Приклади у реченнях чоловічого роду:

  • Називний: "Олександр Артемович прийшов на зустріч."
  • Родовий: "Ми обговорювали питання з Олександром Артемовичем."
  • Давальний: "Я передав документи Олександру Артемовичу."
  • Знахідний: "Ми запросили Олександра Артемовича на конференцію."
  • Орудний: "З Олександром Артемовичем працювати легко."
  • Місцевий: "На конференції було обговорення про Олександра Артемовича."
  • Кличний: "Олександре Артемовичу, вас чекають на нараді."

Приклади у реченнях жіночого роду:

  • Називний: "Марина Артемівна завітала до нас у гості."
  • Родовий: "Я бачив лист від Марини Артемівни."
  • Давальний: "Подзвоніть, будь ласка, Марині Артемівні."
  • Знахідний: "Ми запросили Марину Артемівну на зустріч."
  • Орудний: "Ми працювали разом з Мариною Артемівною."
  • Місцевий: "Я прочитав про Марину Артемівну у новинах."
  • Кличний: "Марино Артемівно, як ваші справи?"

Слід додати, що ім’я "Артем" одне з популярних в Україні. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 90 тисяч осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмінювати по батькові ім'я Михайло для жінки.

Теги:
#Українська мова #Правила #Правопис