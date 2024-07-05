Українською буде тільки так: як називати по батькові Артема для чоловіка і жінки
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Останнім часом все більше людей в Україні переходять на українську мову в повсякденному спілкуванні, але цей процес не завжди проходить добре. Наприклад, багатьом важко правильно відмінювати імена по батькові, особливо для імені Артем. Адже знання граматики та правильне вживання по батькові є важливою частиною повноцінного володіння мовою.
"Телеграф" розповість, як правильно буде говорити "Артемович" чи "Артемійович". Стосується це і жіночого роду.
Зазначимо, що в українській мові утворення імен по батькові має свої правила, які залежать від імені батька та граматичних норм мови. Якщо ім'я батька — Артем, то по батькові буде "Артемович" (для чоловіків) або "Артемівна" (для жінок).
Ось як правильно відмінювати ім'я по батькові "Артемович" та "Артемівна":
- Артемович
- Артемівна
Приклади у реченнях чоловічого роду:
- Називний: "Олександр Артемович прийшов на зустріч."
- Родовий: "Ми обговорювали питання з Олександром Артемовичем."
- Давальний: "Я передав документи Олександру Артемовичу."
- Знахідний: "Ми запросили Олександра Артемовича на конференцію."
- Орудний: "З Олександром Артемовичем працювати легко."
- Місцевий: "На конференції було обговорення про Олександра Артемовича."
- Кличний: "Олександре Артемовичу, вас чекають на нараді."
Приклади у реченнях жіночого роду:
- Називний: "Марина Артемівна завітала до нас у гості."
- Родовий: "Я бачив лист від Марини Артемівни."
- Давальний: "Подзвоніть, будь ласка, Марині Артемівні."
- Знахідний: "Ми запросили Марину Артемівну на зустріч."
- Орудний: "Ми працювали разом з Мариною Артемівною."
- Місцевий: "Я прочитав про Марину Артемівну у новинах."
- Кличний: "Марино Артемівно, як ваші справи?"
Слід додати, що ім’я "Артем" одне з популярних в Україні. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 90 тисяч осіб.
Раніше "Телеграф" розповідав, як відмінювати по батькові ім'я Михайло для жінки.