На украинском будет только так: как называть отчество Артема для мужчины и женщины
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В последнее время все больше людей в Украине переходят на украинский язык в повседневном общении, но этот процесс не всегда хорошо проходит. Например, многим трудно правильно отменять отческие имена, особенно для имени Артем. Ведь знание грамматики и правильное употребление отчества является важной частью полноценного владения языком.
"Телеграф" расскажет, как правильно будет говорить "Артемович" или "Артемійович". Касается это и женского рода.
Отметим, что в украинском языке образование отчества имеет свои правила, которые зависят от имени отца и грамматических норм языка. Если имя отца — Артем, то отчество будет "Артемович" (для мужчин) или "Артемівна" (для женщин).
Вот как правильно отменять имя отчества "Артемович" и "Артемівна":
- Артемович (укр)
- Артемівна (укр)
Примеры в предложениях мужского рода:
- Називний (укр): "Олександр Артемович прийшов на зустріч."
- Родовий (укр): "Ми обговорювали питання з Олександром Артемовичем."
- Давальний (укр): "Я передав документи Олександру Артемовичу."
- Знахідний (укр): "Ми запросили Олександра Артемовича на конференцію."
- Орудний (укр): "З Олександром Артемовичем працювати легко."
- Місцевий (укр): "На конференції було обговорення про Олександра Артемовича."
- Кличний (укр): "Олександре Артемовичу, вас чекають на нараді."
Примеры в предложениях женского рода:
- Називний (укр): "Марина Артемівна завітала до нас у гості."
- Родовий (укр): "Я бачив лист від Марини Артемівни."
- Давальний (укр): "Подзвоніть, будь ласка, Марині Артемівні."
- Знахідний (укр): "Ми запросили Марину Артемівну на зустріч."
- Орудний (укр): "Ми працювали разом з Мариною Артемівною."
- Місцевий (укр): "Я прочитав про Марину Артемівну у новинах."
- Кличний (укр): "Марино Артемівно, як ваші справи?"
Следует добавить, что и "Артем" одно из популярных в Украине. По данным сервиса "Ридни" его носит более 90 тысяч человек .
Ранее "Телеграф" рассказывал, как склонять отчество имя Михаила для женщины.