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На украинском будет только так: как называть отчество Артема для мужчины и женщины

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Правила украинского правописания Новость обновлена 05 июля 2024, 17:11
Правила украинского правописания. Фото Коллаж "Телеграф"

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В последнее время все больше людей в Украине переходят на украинский язык в повседневном общении, но этот процесс не всегда хорошо проходит. Например, многим трудно правильно отменять отческие имена, особенно для имени Артем. Ведь знание грамматики и правильное употребление отчества является важной частью полноценного владения языком.

"Телеграф" расскажет, как правильно будет говорить "Артемович" или "Артемійович". Касается это и женского рода.

Отметим, что в украинском языке образование отчества имеет свои правила, которые зависят от имени отца и грамматических норм языка. Если имя отца — Артем, то отчество будет "Артемович" (для мужчин) или "Артемівна" (для женщин).

Вот как правильно отменять имя отчества "Артемович" и "Артемівна":

  • Артемович (укр)
  • Артемівна (укр)

Примеры в предложениях мужского рода:

  • Називний (укр): "Олександр Артемович прийшов на зустріч."
  • Родовий (укр): "Ми обговорювали питання з Олександром Артемовичем."
  • Давальний (укр): "Я передав документи Олександру Артемовичу."
  • Знахідний (укр): "Ми запросили Олександра Артемовича на конференцію."
  • Орудний (укр): "З Олександром Артемовичем працювати легко."
  • Місцевий (укр): "На конференції було обговорення про Олександра Артемовича."
  • Кличний (укр): "Олександре Артемовичу, вас чекають на нараді."

Примеры в предложениях женского рода:

  • Називний (укр): "Марина Артемівна завітала до нас у гості."
  • Родовий (укр): "Я бачив лист від Марини Артемівни."
  • Давальний (укр): "Подзвоніть, будь ласка, Марині Артемівні."
  • Знахідний (укр): "Ми запросили Марину Артемівну на зустріч."
  • Орудний (укр): "Ми працювали разом з Мариною Артемівною."
  • Місцевий (укр): "Я прочитав про Марину Артемівну у новинах."
  • Кличний (укр): "Марино Артемівно, як ваші справи?"

Следует добавить, что и "Артем" одно из популярных в Украине. По данным сервиса "Ридни" его носит более 90 тысяч человек .

Ранее "Телеграф" рассказывал, как склонять отчество имя Михаила для женщины.

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#Украинский язык #Правила #Правописание