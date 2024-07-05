На украинском будет только так: как называть отчество Артема для мужчины и женщины

Учите родной язык вместе с "Телеграфом"

В последнее время все больше людей в Украине переходят на украинский язык в повседневном общении, но этот процесс не всегда хорошо проходит. Например, многим трудно правильно отменять отческие имена, особенно для имени Артем. Ведь знание грамматики и правильное употребление отчества является важной частью полноценного владения языком.

"Телеграф" расскажет, как правильно будет говорить "Артемович" или "Артемійович". Касается это и женского рода.

Отметим, что в украинском языке образование отчества имеет свои правила, которые зависят от имени отца и грамматических норм языка. Если имя отца — Артем, то отчество будет "Артемович" (для мужчин) или "Артемівна" (для женщин).

Вот как правильно отменять имя отчества "Артемович" и "Артемівна":

Артемович (укр)

Артемівна (укр)

Примеры в предложениях мужского рода:

Називний (укр) : "Олександр Артемович прийшов на зустріч."

: "Олександр Артемович прийшов на зустріч." Родовий (укр) : "Ми обговорювали питання з Олександром Артемовичем."

: "Ми обговорювали питання з Олександром Артемовичем." Давальний (укр) : "Я передав документи Олександру Артемовичу."

: "Я передав документи Олександру Артемовичу." Знахідний (укр) : "Ми запросили Олександра Артемовича на конференцію."

: "Ми запросили Олександра Артемовича на конференцію." Орудний (укр) : "З Олександром Артемовичем працювати легко."

: "З Олександром Артемовичем працювати легко." Місцевий (укр) : "На конференції було обговорення про Олександра Артемовича."

: "На конференції було обговорення про Олександра Артемовича." Кличний (укр): "Олександре Артемовичу, вас чекають на нараді."

Примеры в предложениях женского рода:

Називний (укр) : "Марина Артемівна завітала до нас у гості."

: "Марина Артемівна завітала до нас у гості." Родовий (укр) : "Я бачив лист від Марини Артемівни."

: "Я бачив лист від Марини Артемівни." Давальний (укр) : "Подзвоніть, будь ласка, Марині Артемівні."

: "Подзвоніть, будь ласка, Марині Артемівні." Знахідний (укр) : "Ми запросили Марину Артемівну на зустріч."

: "Ми запросили Марину Артемівну на зустріч." Орудний (укр) : "Ми працювали разом з Мариною Артемівною."

: "Ми працювали разом з Мариною Артемівною." Місцевий (укр) : "Я прочитав про Марину Артемівну у новинах."

: "Я прочитав про Марину Артемівну у новинах." Кличний (укр): "Марино Артемівно, як ваші справи?"

Следует добавить, что и "Артем" одно из популярных в Украине. По данным сервиса "Ридни" его носит более 90 тысяч человек .

Ранее "Телеграф" рассказывал, как склонять отчество имя Михаила для женщины.