У Німеччині на мітингу після удару по "Охматдиту" заборонили говорити українською: деталі скандалу

Поліція та активісти стверджують протилежне

На мітингу біля посольства Росії у столиці Німеччини Берліні проти удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві заборонили українську. Поліція не давала присутнім виступати українською, дозволяючи робити це лише німецькою та англійською.

Як повідомляє BILD, увечері в день нелюдського російського удару, 8 липня, на бульварі Унтер-ден-Лінден у центрі Берліна навпроти посольства Росії зібралося близько 900 людей. Вони виступили проти масованого ракетного удару ЗС РФ містами України, в тому числі по дитячій лікарні "Охматдит". Акцію було організовано рухом українців у Німеччині "Віче" (Vitsche eV). Люди принесли із собою квіти, фотографії, прапори України, антивоєнні плакати. Лунало гасло "Слава Україні!".

Проте берлінська поліція заборонила присутнім виступи українською мовою, закликаючи вимовляти їх лише німецькою та англійською. Закону про заборону говорити якоюсь мовою в Німеччині немає, але з недавніх пір поліцейські мають право вимагати або найняти перекладача, або говорити мовою, зрозумілою їм.

Річ у тім, що у квітні 2023 року на акції радикальних мусульман у Берліні закликали знищити Ізраїль арабською, але поліція цього не розуміла. У відповідь і були прийняті норми, описані вище. За заявою поліції, "Віче" погодило акцію вдень, але до вечора не знайшло перекладача з української. Проте українці заперечують це.

"Це неправда. Нас просили про це, але жодної підсумкової домовленості не було. Багато українців ще не дуже добре говорять німецькою. Мова — це частина нашої ідентичності. І, як на зло, саме перед посольством РФ багато хто з нас був приречений на мовчання", — сказав представник Vitsche eV.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден відреагував на ракетний удар по Україні, під час якого постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Він заявив, що цього тижня у Вашингтоні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським разом із союзниками оголосить про "нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".