Будуть грижі і протрузії: фізіолог пояснив чим небезпечна мобілізація 20-річних

Призов з 25 років, з точки зору фізіології, виглядає раціональнішим.

Якщо призивати в армію по мобілізації будуть 20-річних, це загрожує серйозними проблемами зі здоров’ям для таких рекрутів. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав відомий український фізіотерапевт і реабілітолог Олександр Єрьомін.

– Ну, що таке 20 років? Це людина, яка тільки закінчила навчання, вона не розуміє, як виживати. Юнак у 25 років вже більш усвідомлений. Крім того, другий пубертатний період закінчується 25 років. Тобто рости організм перестає в 25 років. В 17-18 років зони росту можуть бути відкриті і якщо людина не була фізично активна 18 років, а їй дають велике навантаження на хребет, то вилазять грижі, протрузії. В 25 років зони росту закриті, хрящова пластина більш стабільна і стійка і навантаження будуть переносити легше, аніж у 18-20 років, — зазначив лікар.

Повний текст інтерв’ю з Олександром Єрьоміним читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 9 липня.