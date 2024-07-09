Найбільше — у Львові: у Міноборони розповіли, скільки всього з початку війни "піймали" ухилянтів

Людей притягують як до адміністративної, так і до кримінальної відповільності

У період посилення мобілізації органи ТЦК можуть притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності або подати до розшуку тих, хто ухиляється від служби в армії. Зокрема, з 24 лютого вже складено 180 тис. адмінпротоколів на порушників військового обліку та подано понад 400 тис. повідомлень про розшук ухилянтів.

Про такі дані повідомляє Міністерство оборони України. Інформація була надана на запит ГО "Чугуївська правозахисна група", пише "Юридичний телеграм"

Зокрема, у 2022 році найбільше адміністративних протоколів складено на Житомирщині — там зафіксовано майже 5 тис. адміністративних протоколів на загальну суму понад 4 тисячі гривень. А ось у 2023—2024 роках лідирує Львівська область — там складено понад 20 тис. протоколів на загальну суму 31 тис. гривень.

Львівська область є лідером серед притягнення до кримінальної відповідальності людей, які ухиляються від військової служби. Наприклад, у 2023—2024 роках було 8,5 тисяч заяв про порушення кутового виробництва та понад 85 тисяч повідомлень про подані у розшук ухилянтів.

Дані про порушників за період із 2022 року

Дані про порушників за період із 2022 року

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