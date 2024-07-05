Можуть служити чи ні? Все про мобілізацію людей з інвалідністю

Для різних категорій людей з інвалідністю різні правила

Під час загальної мобілізації в Україні деякі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку. Серед них – люди з інвалідністю різних груп.

"Телеграф" розповідає, в яких ситуаціях людину з інвалідністю все ж таки можуть закликати. Також ми поділимося, що є основою для відстрочення від мобілізації.

З 1 липня мобілізація людей з інвалідністю незалежно від групи залишається добровільною. Її підставою є висновок військово-лікарської комісії. Призовники мають пройти медкомісію, за наслідками якої їм надається відстрочка від мобілізації.

Мобілізація людей з інвалідністю 3 групи проходить лише добровільно. Цю категорію людей можуть призвати лише у разі, якщо його визнано придатним до служби за результатами ВЛК.

Також за наявності висновку ВВК також можлива добровільна мобілізація людей з інвалідністю 2 групи. У них є серйозні хронічні захворювання, проте можуть обслуговувати себе самостійно і не потребують постійного догляду.

А ось мобілізація людей з інвалідністю 1 групи – явище дуже рідкісне. Вони мають найсерйозніші захворювання і зазвичай не можуть обслуговувати себе.

Раніше ми розповідали, які документи потрібні для відстрочення мобілізації. Також "Телеграф" писав, що необхідно для мобілізації вчителів.