Больше всего - во Львове: в Минобороны рассказали, сколько всего с начала войны "поймали" уклонистов

Людей привлекают как к административной, так и к криминальной замедленности

В период усиления мобилизации органы ТЦК могут привлечь к административной и уголовной ответственности или подать в розыск тех, кто уклоняется от службы в армии. В частности, с 24 февраля уже составлено 180 тыс. админпротоколов на нарушителей военного учета и подано более 400 тыс. сообщений о розыске уклонистов.

О таких данных сообщает Министерство обороны Украины. Информация была предоставлена по запросу ОО "Чугуевская правозащитная группа", пишет "Юридический телеграм"

В частности, в 2022 году больше всего административных протоколов составлено в Житомирской области — там зафиксировано почти 5 тыс. административных протоколов на общую сумму более 4 тысяч гривен. А вот в 2023 — 2024 годах лидирует Львовская область — там составлено более 20 тыс. протоколов на общую сумму 31 тыс. гривен.

Львовская область также является лидером среди привлечения к уголовной ответственности людей, которые уклоняются от воинской службы. Например, в 2023 — 2024 годах было 8,5 тысяч заявлений о возбуждении угловного производства и более 85 тысяч сообщений о поданных в розыск уклонистов.

Данные о нарушителях за период с 2022 года

Данные о нарушителях за период с 2022 года

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