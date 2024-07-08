Бронь від мобілізації та зарплата від 30 тисяч: де в Києві знайти хорошу роботу

На деякі посади беруть без досвіду роботи

У Києві зростає кількість пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації. Кожного дня з'являються нові цікаві вакансії з конкурентною оплатою праці.

Сьогодні не так важко знайти роботу із зарплатою від 30 тисяч гривень і бронею. "Телеграф" підібрав 5 непоганих вакансій, які можуть вас зацікавити.

Так, у Києві шукають комірника-сортувальника. В його обов’язки входить: прийом, прихід номенклатури складу запасних частин; обробка первинної документації від постачальників; формування замовлень для постачальників; видача у виробництво номенклатури складу запасних частин; щомісячне проведення інвентаризації та робота з базою даних 1С.

За цю роботу фахівцеві пропонують 30 тисяч на місяць. Також обіцяють бронювання від мобілізації. Однак потрібен хоч невеличкий досвід на складі.

Наступна доступна вакансія менеджера з логістики. Компанія обіцяє, що можна заробити від 30 до 40 тисяч гривень. Дають бронь і готові взяти будь-кого, але з вищою освітою.

Менеджер з логістики повинен планувати та організовувати міжнародні перевезення, управляти митними процедурами; координувати роботу з постачальниками та клієнтами, управляти складськими операціями, ввести фінансовий контроль та звітність.

Якщо є досвід із закупками, можна розглянути вакансію менеджера із закупівель. Обов’язки: пошук нових постачальників товарів і послуг в Україні та за кордоном; моніторинг і аналіз цін і тенденцій розвитку ринку; ведення конкурсних процедур, переговорів; висновок і контроль виконання договорів.

Компанія пропонує зарплату вище за середню — від 33 до 38 тисяч гривень. Також працівникам дають бронь від мобілізації.

У Софіївську Борщагівку шукають автослюсаря-ходовика. Фахівцеві пропонують графік роботи з понеділка по суботу. Йому готові надати житло, а також можливий вахтовий метод.

Компанія обіцяє бронювання та зарплату від 35 тисяч гривень. Проте працівник повинен мати досвід на аналогічній роботі.

Найцікавіша вакансія з цієї підбірки — охоронець в офісний центр. Крім броні, пропонують зарплату від 50 тисяч.

В обов'язки входить спостереження за відеокамерами та моніторами для виявлення потенційних загроз та небезпеки на об'єкті.

Графік роботи досить зручний: подобовий 3/3 або 7/7.

Розглядають кандидатів без досвіду роботи, але в гарній фізичній формі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві можна знайти цікаві вакансії бронею від мобілізації та без досвіду роботи. Працівникам готові платити гідну зарплатню.