Хто не встиг, той запізнився: яке покарання загрожує тим, хто не прийшов до ТЦК

У деяких випадках людям загрожує навіть кримінальна відповідальність

У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ, що триває, Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і посилила положення про загальну мобілізацію. При цьому змінилися норми про покарання за неявку до ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Суперповістки, штрафи в 17 тисяч, та мобілізація студентів. Головні зміни щодо призову у липні" .

Останнім днем для оновлення облікових даних є 16 липня. До цього часу мають актуалізувати свої дані всі військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, призовники та резервісти, заброньовані, жінки-військовозобов’язані та ті, у яких відстрочка.

Вже з 17 липня почнуть діяти величезні штрафи для тих, хто не актуалізував дані, розмір яких становить від 17000 до 25500 грн. У разі несплати людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Дія цієї норми поширюється також на жінок-медиків та фармацевтів. Вони також можуть отримати штраф за неявку до ТЦК.

Норма поширюється на такі спеціальності:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Варто зазначити, що підприємство, яке порушує правила військового обліку співробітників, заплатить ще більше. Їм загрожують штрафи від 34 до 59,5 тис. грн.

А ось обмежено придатні ще мають час для повторного проходження ВЛК. Вони можуть відвідати ТЦК протягом 9 місяців з дати набрання чинності законом (тобто з 18 травня).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації та воєнного стану. Згідно з документами, мобілізація та воєнний стан продовжено ще на 90 днів, до 11 серпня 2024 року. Однак у поточному місяці деякі можуть отримати відстрочку від мобілізації.