Хто не встиг, той запізнився: яке покарання загрожує тим, хто не прийшов до ТЦК
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У деяких випадках людям загрожує навіть кримінальна відповідальність
У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ, що триває, Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і посилила положення про загальну мобілізацію. При цьому змінилися норми про покарання за неявку до ТЦК.
Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Суперповістки, штрафи в 17 тисяч, та мобілізація студентів. Головні зміни щодо призову у липні" .
Останнім днем для оновлення облікових даних є 16 липня. До цього часу мають актуалізувати свої дані всі військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, призовники та резервісти, заброньовані, жінки-військовозобов’язані та ті, у яких відстрочка.
Вже з 17 липня почнуть діяти величезні штрафи для тих, хто не актуалізував дані, розмір яких становить від 17000 до 25500 грн. У разі несплати людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
Дія цієї норми поширюється також на жінок-медиків та фармацевтів. Вони також можуть отримати штраф за неявку до ТЦК.
Норма поширюється на такі спеціальності:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров’я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіологія та епідеміологія.
Варто зазначити, що підприємство, яке порушує правила військового обліку співробітників, заплатить ще більше. Їм загрожують штрафи від 34 до 59,5 тис. грн.
А ось обмежено придатні ще мають час для повторного проходження ВЛК. Вони можуть відвідати ТЦК протягом 9 місяців з дати набрання чинності законом (тобто з 18 травня).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації та воєнного стану. Згідно з документами, мобілізація та воєнний стан продовжено ще на 90 днів, до 11 серпня 2024 року. Однак у поточному місяці деякі можуть отримати відстрочку від мобілізації.