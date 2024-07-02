Рус

Хто не встиг, той запізнився: яке покарання загрожує тим, хто не прийшов до ТЦК

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

У деяких випадках людям загрожує навіть кримінальна відповідальність

У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ, що триває, Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і посилила положення про загальну мобілізацію. При цьому змінилися норми про покарання за неявку до ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Суперповістки, штрафи в 17 тисяч, та мобілізація студентів. Головні зміни щодо призову у липні" .

Останнім днем для оновлення облікових даних є 16 липня. До цього часу мають актуалізувати свої дані всі військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, призовники та резервісти, заброньовані, жінки-військовозобов’язані та ті, у яких відстрочка.

Вже з 17 липня почнуть діяти величезні штрафи для тих, хто не актуалізував дані, розмір яких становить від 17000 до 25500 грн. У разі несплати людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Дія цієї норми поширюється також на жінок-медиків та фармацевтів. Вони також можуть отримати штраф за неявку до ТЦК.

Норма поширюється на такі спеціальності:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров’я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіологія та епідеміологія.

Варто зазначити, що підприємство, яке порушує правила військового обліку співробітників, заплатить ще більше. Їм загрожують штрафи від 34 до 59,5 тис. грн.

А ось обмежено придатні ще мають час для повторного проходження ВЛК. Вони можуть відвідати ТЦК протягом 9 місяців з дати набрання чинності законом (тобто з 18 травня).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації та воєнного стану. Згідно з документами, мобілізація та воєнний стан продовжено ще на 90 днів, до 11 серпня 2024 року. Однак у поточному місяці деякі можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Теги:
#Штрафи #Покарання #Мобілізація #ТЦК