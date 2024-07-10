В Україну йде спека у 42 градуси, але деяким регіонам пощастить

Денна температура встановить абсолютні рекорди, каже Ігор Кібальчич

Липень цього року розпочався з періоду аномально спекотної погоди на більшій частині України. Повітряні маси з Близького Сходу та Центральної Азії та підвищений атмосферний тиск відіграли основну роль у встановленні тривалого періоду спекотної та сухої погоди.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Він нагадав, що максимальні денні показники температури сягали +36…+38°С, на Луганщині — місцями до +40°С.

Прохолодніша погода з сильними дощами у супроводі гроз спостерігалася лише у західних областях України, завдяки впливу атмосферних фронтів із країн Центральної Європи.

У другій декаді місяця продовжиться період сильної спеки, особливо у центральних, південних та східних областях. Переважна більшість південно-східних і східних вітрів сприятиме подальшому надходженню гарячої повітряної маси середньоазіатського походження, каже синоптик.

Високі температури та сухе повітря сприятимуть посиленню посухи та зростанню ризиків пожеж у степових та лісостепових зонах, особливо в районах з інтенсивними бойовими діями.

Традиційно більш комфортні погодні умови будуть складатися у західних регіонах України. Тут спекотна погода триватиме недовго і періодично проходитимуть короткочасні грозові дощі, часом у супроводі шквалів та граду. Але все одно середнє тло температур збережеться стабільно вище за норму, підкреслює Ігор Кібальчич.

Отже, у період з 11 по 14 липня на всій території України очікується сильна спека. Вночі температура повітря складе близько +17...+23°С, на півдні та узбережжі морів +22...+26°С; вдень +33...+38°С, на півдні місцями до +40°С.

З 15 по 20 липня зона з максимальними температурами зосередиться у центральних, південних та східних областях. Тут денні показники сягатимуть +37…+42°С, що є на рівні абсолютних рекордних показників для даної місцевості.

До того ж повітряна маса матиме низький вміст вологи, тому ймовірність опадів на більшій частині території України буде вкрай низькою, каже відомий синоптик.

Однак завдяки надходженню прохолоднішого повітря з Атлантики у західних і північних областях відбудеться деяке ослаблення спеки до +27…+32°С. Дощі будуть періодично проходити у західних та північних областях, проте сумарна кількість опадів за декаду прогнозується нижче за норму.

Зважаючи на очікувані погодні умови, слід бути уважними та обережними під час тривалого перебування під сонцем. Уникайте перегрівання, пийте достатню кількість рідини і вкрай обережно поводьтеся з вогнем, не кидайте недопалки та скляні пляшки на узбіччях доріг, оскільки вони можуть стати джерелом займання, каже Ігор Кібальчич.