Ось хто погоду зіпсував: групу людей у ​​Дніпрі застали за цікавим дійством під час грози (відео)

Злива не стала на заваді розваг

У Дніпрі у п'ятницю, 5 липня, після тривалої спеки, яка накрила всю Україну, нарешті пішов дощ. Проте злива не стала на заваді розваг місцевих, адже вони продовжували водити хоровод навіть під час неї.

У місцевих пабліках вже публікують відео, та додають, що певно саме таким чином і "викликали дощ" люди.

"Нічого незвичайного, просто люди водять хоровод на Монастирському острові під час грози", — йдеться у повідомлені.

Водночас в коментарях користувачі жартували щодо язичницьких методів викликання дощу, які все ж спрацювали. Не обійшлось і без згадування російської пропаганди, яка може назвати такі дії сатанинськими, за словами дніпрян.

Також місцеві жартома почали будувати здогадки, хто все ж таки "викликав зливу". Адже протягом кількох днів місто накривала спека, і за прогнозами сильного дощу не очікувалось.

Попри жарти, все ж знайшлось пояснення цьому хороводу під час зливи. За словами користувачів, це була репетиція святкування Івана Купала, яке відзначали раніше у ніч напроти 7 липня.

Зауважимо, що наразі це свято перенесено у 2024 році на 24 червня, тобто воно вже минуло за чинним календарем.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Києві стався масштабний потоп.