Спочатку – менше, а потім по максимуму: все, що потрібно знати про штрафи за неоновлення своїх даних

Суми штрафів відрізняються для різних категорій населення

У зв’язку з набранням чинності новим законом про мобілізацію всі військовозобов’язані повинні оновити свої військово-облікові дані. Тепер за невідновлення документів притягуватимуть до відповідальності.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації".

Зазначається, що до 17 липня за неоновлення військово-облікових даних відповідальність не передбачається. А під час перевірки документів, якщо військовозобов’язаний не оновив дані, він може отримати повістку, щоб з’явитися до ТЦК та актуалізувати інформацію.

"Після 19 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять 17 000 — 25 000 грн. Для посадових та юридичних осіб передбачено штраф у розмірі 34 000 — 59 500 грн. Очевидно, такі ж штрафи будуть і після 16 липня", — зазначив спікер Полтавського ТЦК та СП майора Роман Істомін.

Він розповів, що штраф накладає посадовець на свій розсуд.

"Якщо громадянин помилився вперше, до нього поставляться з розумінням і накладуть мінімальний допустимий штраф. А якщо це вже не перше правопорушення, то можливий і максимальний розмір покарання.", — додав Істомін.

Раніше ми розповідали, як у ТЦК бачать, що військовий оновив свої дані. Також "Телеграф" писав, де знайти інформацію про штрафи та як перевірити оплату.