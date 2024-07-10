Сначала - меньше, а потом по максимуму: все, что нужно знать о штрафах за необновление своих данных

Суммы штрафов разнятся для разных категорий населения

В связи со вступлением в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Теперь за необновление документов будут притягивать к ответственности.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации".

Отмечается, что до 17 июля за необновление военно-учетных данных ответсвенность не предусматривается. А при проверке документов, если военнообязанный не обновил данные, он может получить повестку, чтобы явится в ТЦК и актуализировать информацию.

"После 19 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют 17 000 – 25 000 грн. Для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере 34 000 – 59 500 грн. Очевидно, такие же штрафы будут и после 16 июля", — отметил спикер Полтавского ТЦК и СП майора Роман Истомин.

Он рассказал, что штраф налагает должностное лицо по своему усмотрению.

"Если гражданин ошибся впервые, к нему отнесутся с пониманием и наложат минимальный допустимый штраф. А если это уже не первое правонарушение, то возможен и максимальный размер наказания", — добавил Истомин.

Ранее мы рассказывали, как в ТЦК видят, что военный обновил свои данные. Также "Телеграф" писал, где найти информацию о штрафах и как проверить оплату.