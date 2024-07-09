"Тимофєєвна", "Тимофієвна" чи "Тимофіївна": як правильно написати українською

Є тільки один правильний варіант

В українській мові багато хто робить помилки у по батькові. Наприклад, досить часто можна помітити, що Тимофіївна чи Тимофійович пишуть у перекладі неправильно.

"Телеграф" розповідає, як правильно писати та вимовляти це ім'я по батькові українською мовою. Є лише один правильний варіант.

Так, слід запам’ятати, що це ім'я по батькові звучить правильно виключно у такому варіанті: "Тимофіївна" та "Тимофійович".

Серед поширених помилок: Тимофєєвна, Тімофіївна, Тимофієвна, Тимофєєвич,Тимофієвич. Важливо запам’ятати, що з перелічених варіантів є неправильними.

Тимофій — це грецьке ім’я Τιμόθεος утворене від τιμάω ("поважати") + θεός ("Бог"). Українські народні форми: Тиміш, Тимко, Тимонько, Тимочко, Тимцьо, Тимось, Тимусь, Тимуха, Тимошко.

За даними порталу "Рідні", в Україні проживає понад 6600 носіїв імені Тимофій. Однак ця цифра на сьогодні може бути вже в рази більшою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно писати українською мовою по батькові від імені Денис. Багато хто пише і вимовляє його неправильно.