Документи на субсидію онлайн: не забудьте зробити важливий крок при подачі

Для кожної родини окремо рахують суму субсидії та обов'язковий платіж

Мешканці українських міст та сіл, які не можуть самостійно винести тягар комунальних платежів можуть звернутися по допомогу до держави. Для таких випадків є житлова субсидія, однак право на неї мають не всі.

Подати документи на отримання субсидії можна зручним способом онлайн, без особистого візиту до ЦНАПу, Пенсійного фонду тощо. Зробити це можна трьома основними способами:

на вебпорталі Пенсійного фонду

на порталі "Дія"

у додатку Пенсійного фонду.

Під час використання обраного способу подачі потрібно буде зайти на портал чи у додаток за допомогою або електронного підпису, або авторизувавшись через банк, клієнтом якого ви є. Потім потрібно знайти розділ подачі документів на отримання субсидії.

Заява та декларація про доходи заповнюються в електроному вигляді. Доступна спрощена форма подачі документів, коли потрібно дані про матеріальний стан, власність, нерухомість заявника, проживаючих в житлі та членів родин ПФУ бере самостійно.

Важливий нюанс: якщо у вашого домогосподарства є потреба надати додаткові документи, наприклад довідки ВПО, копію договору оренди житла або інші, їхні скановані копії потрібно підготувати заздалегідь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо хтось із зареєстрованих в квартирі чи будинку не проживає. В такому випадку потрібні додаткові документи.