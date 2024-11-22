Росія зробила цинічну заяву про нові атаки проти України

Як саме працюватиме система не розголошується

Після того, як Росія вперше застосувала по Україні міжконтинентальну ракету РС-26 "Рубіж", то в країні-агресорці вирішили опрацювати механізми оповіщення цивільного населення. Але сповіщати будуть Україну і її громадян.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Інформують росЗМІ.

"Безумовно, нюанси будуть опрацьовані нашими військовими і будуть доводитися таким чином, щоб цю інформацію отримало громадянське населення країни", — сказав представник Кремля журналістам.

Пєсков зізнався, що сам поки що не може розповісти про ці нюанси. Таким чином він відповів на запитання, як саме здійснюватиметься попередження мирних мешканців.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін назвав зброю, якою Росія вдарила по Дніпру. За його словами, було застосовано новітню ракету середньої дальності "Орєшнік" у без'ядерному гіперзвуковому виконанні. Застосування цієї ракети стало "відповіддю" на нібито плани США щодо виробництва та розміщення ракет малої та середньої дальності. Він додав, що Росія залишає за собою право використовувати свою зброю проти країн, які дозволяють "використовувати свої ресурси для атак на російські об’єкти". Він додав, що на сьогоднішній день ракету "Орєшнік" не може перехопити жодна система ППО західних країн, а сама ракета нібито здатна атакувати цілі зі швидкістю 2-3 км за секунду.