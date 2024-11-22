Мав діагноз психопата і став батьком у 16 років: яким був зрадник Кива у молодості

Колишній член забороненої ОПЗЖ ніколи не був у шлюбі, але є батьком трьох дітей

Колишній проросійський український політик та путініст Ілля Кива, якого поховали у Москві, запам’ятався нам як українофоб та колаборант Росією. Однак мало хто знає, яким він був до того, як став народним депутатом.

Як виявлося, путініст став батьком у 16 років і мав кількох дітей. "Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був Ілля Кива у молодості і як він став колаборантом та зрадником України.

Дитинство та юність Іллі Киви

Народився майбутній зрадник України 2 жовтня 1977 року у Полтаві. Його родина була заможною. Навчався Ілля Кива у нафтогазовому технікумі, а згодом пішов у полтавський педінститут. Однак до цього він встиг завести родину. У віці 16 років Кива став батьком. У нього народилася донька Катерина.

Ілля Кива з донькою Катериною

По завершенню навчання Кива став головним бухгалтером ТОВ "Укрзв’язокмонтаж". За три роки пішов працювати до "Донецької залізниці", де обійняв посаду інженера-технолога.

Початок кар’єри Іллі Киви

У мережі є інформація, що кар’єру Кива розпочав у 2003 році з бізнесу, однак невідомо, у якій саме сфері. Згодом майбутній колаборант став очільником промивально-пропарювальної станції під Лисичанськом, а паралельно навчався на заочному відділенні у Харківській юракадемії, і став дипломованим правознавцем.

Таких успіхів Кива досяг завдяки протекції (він був помічником депутата) регіонала Равіля Сафіулліна, який відомий наближеністю да Ріната Ахметова. У 2011 році він працював у сфері захисту прав споживачів, де отримав першу судимість за хабарництво у розмірі 1 500 доларів США. Згодом він працював у системі МВС, де в 2015 році очолив Департамент протидії наркозлочинності, однак був звільнений через відмову проходити переатестацію та скандальні висловлювання.

Фото: Ян Доброносов

Діти Іллі Киви

Ілля Кива є батьком трьох дітей, народжених від різних жінок. У 1993 народилася донька Катерина, яка зараз працює у правоохоронних органах. Також у Киви є син Георгій, який з’явився на світ у 2012 році. У грудні 2019 року народилася третя донька Марія. Відомо, що її мати — Катерина Мазур.

Ілля Кива з дітьми

Ілля Кива з дітьми

Співпраця з Аваковим

Після Революції Гудності у 2004 році Кива став довіреною особою Яроша на президентських виборах як член "Правого сектору". Тодішній міністр внутрішніх справ Аваков нелегально присвоїв Киві звання майора міліції і доручив формувати добробат у Полтавській області. Тоді Кива вже був судимий і мав довідку про психопатію. До речі, в армії Кива не служив.

Арсен Аваков та Ілля Кива

Довідка про психопатію

Іллі Киві був встановлений діагноз — психопатизація. Це процес, внаслідок якого особа стає психопатичною, тобто формує аномальний тип поведінки. У сфері спілкування цей діагноз передбачає те, що особа може бути байдужа до думок інших людей, лицемірна, підозріла, мстива. Журналістам Кива заявляв, що він страждає на епілепсію, а не на психопатію, а заключення лікаря у довідці — не його розуму слова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Іллі Киви. В офіційному шлюбі Ілля Кива не перебував, але мав трьох дітей.