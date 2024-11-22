У Києві та низці областей лунав сигнал повітряної тривоги: що відомо

Групи шахедів рухаються у бік різних регіонів

У п'ятницю, 22 листопада у Києві та низці областей України пролунав сигнал повітряної тривоги. Для столиці існує загроза застосування ворожого БПЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили України та низка пабліків у Telegram. У напрямку Києві було помічено російський "шахед". Працює ППО.

За кілька хвилин з'явилася інформація про появу нових ворожих безпілотників:

БпЛА на межі Черкащини і Київщини, напрямок руху — південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, напрямок руху — південно-західний;

нові групи БпЛА на Сумщині, напрямок руху — західний, південно-західний.

Також було повідомлено про загрозу для Житомира. Безпілотник рухається до міста з північного напрямку. Також повідомляється про кілька розвідних БПЛА ворога на Дніпропетровщині.

Громадян просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перейти в укриття або безпечні місця.

О 10:47 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги. Проте загроза залишилася для областей, де й надалі триває повітряна небезпека.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у четвер, 21 листопада, в Україні після обіду оголосили масштабну повітряну тривогу через ймовірні пуски міжконтинентальної балістичної ракети. Монітори написали, що міжконтинентальна балістична ракета фіксується лише на підльоті.