У Києві та низці областей лунав сигнал повітряної тривоги: що відомо
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Групи шахедів рухаються у бік різних регіонів
У п'ятницю, 22 листопада у Києві та низці областей України пролунав сигнал повітряної тривоги. Для столиці існує загроза застосування ворожого БПЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили України та низка пабліків у Telegram. У напрямку Києві було помічено російський "шахед". Працює ППО.
За кілька хвилин з'явилася інформація про появу нових ворожих безпілотників:
- БпЛА на межі Черкащини і Київщини, напрямок руху — південно-західний;
- БпЛА на Чернігівщині, напрямок руху — південно-західний;
- нові групи БпЛА на Сумщині, напрямок руху — західний, південно-західний.
Також було повідомлено про загрозу для Житомира. Безпілотник рухається до міста з північного напрямку. Також повідомляється про кілька розвідних БПЛА ворога на Дніпропетровщині.
Громадян просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перейти в укриття або безпечні місця.
О 10:47 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги. Проте загроза залишилася для областей, де й надалі триває повітряна небезпека.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у четвер, 21 листопада, в Україні після обіду оголосили масштабну повітряну тривогу через ймовірні пуски міжконтинентальної балістичної ракети. Монітори написали, що міжконтинентальна балістична ракета фіксується лише на підльоті.