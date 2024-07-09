Субсидію можна отримати двома шляхами: що робити, якщо хтось з зареєстрованих не проживає в помешканні

Сума субсидії залежить від доходів та кількості проживаючих

Процедуру надання субсидій в Україні планують спростити. Поки цього не сталося, потрібно пройти певну процедуру — подати заяву та декларацію у Пенсійний фонд. За потреби надаються додаткові документи.

Одна з таких ситуацій — коли один чи більше осіб із зареєстрованих у житлі в ньому не проживають. Якщо повнолітня зареєстрована особа живе в іншому місці, ця інформація зазначається в декларації про дохід та витрати. Проживання окремо потрібно підтвердити документально. Це може бути довідка з місця навчання чи роботи, довідка про реєстрацію ВПО тощо.

Якщо такий документ надати неможливо, житлову субсидію призначать на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Для його отримання ПФУ надсилає запит до виконавчого органу місцевої ради чи військової адміністрації.

Поки акт не наданий, заяву не розглядатимуть, лише після надання акту процес призначення житлової субсидії знову запустять. Це має відбутися протягом 30 днів з моменту подачі заяви. Про очікування акту обстеження заявника повідомляють в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що отримувати субсидію в Україні можуть не всі. Є частина громадян, статки та матеріальне становище позбавляють їх права на отримання допомоги, проте в кожному випадку є виключення.